Рожин объяснил, зачем вслед за Помпео в Африку поехал глава МИД Франции

Военный эксперт Борис Рожин проанализировал возможные цели африканского турне министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана в привязке к политике США в этом регионе. По мнению эксперта, союз Парижа и Вашингтона в Африке может иметь целью возобновление Францией неоколониальной политики. Однако цена, которую вынужден будет заплатить за это президент Франции Эммануэль Макрон, может оказаться для Парижа неподъемной.

Африканский вояж французского министра

Ранее стало известно, что глава МИФ Франции Жан-Ив Ле Дриан совершает большое африканское турне. В планах Дриана посещение Маврикия 20 февраля, далее — Мадагаскар (20−21 февраля) и Мозамбик (21−22 февраля). Как сообщает французское внешнеполитическое ведомство, цель министра — обсудить проблемы Индийского океана с лидерами африканских стран, которые являются ближайшими партнерами Парижа. Согласно официальной повестке, речь на переговорах пойдет о безопасности судоходства, об экономическом развитии региона и о борьбе с изменением климата.

На Маврикии Дриан намерен подписать соглашения об укреплении сотрудничества в области экономики, экологии и образования. На Мадагаскаре глава МИД Франции встретится с президентом страны Андри Радзуэлиной. В ходе переговоров Париж намерен подтвердить стремление стать ведущим партнером Мадагаскара, в том числе в вопросах развития образования и защиты биоразнообразия острова.

В Мозамбике Дриан проведет переговоры с президентом страны Филипе Ньюси и встретится с главой внешнеполитического ведомства Вероникой Макамо. Стороны обсудят укрепление сотрудничества в обеспечении безопасности судоходства, защиты экологии и биоразнообразия.

Глава МИД Франции также встретится с представителями французских компаний, работающих в Мозамбике в газовом секторе, которые планируют в ближайшие годы создать на севере страны более 14 тысяч рабочих мест. Запланирована также встреча Дриана с представительницами местных женских организаций, выступающих за равноправие и против дискриминации женщин.

Отметим, ранее во вторник, 18 февраля, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсуждали африканские проблемы. Речь шла о планах НАТО усилить борьбу с терроризмом в зоне Сахеля — тропическом саванном регионе Африки, включающем в себя такие страны, как Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. Информацию об этом предоставил Белый дом.

Франция мечтает о неоколониализме

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, Франция всерьез озабочена происходящем на африканском континенте, в первую очередь в своих бывших колониях, а также в других странах, находившихся в колониальной зависимости от европейских держав. Причина повышенного интереса Франции к Африке и попытки Парижа заручиться в своей африканской политике поддержкой США вызваны тревогой Запада в связи с усилением влияния России на черном континенте, отмечает эксперт.

«Франция неоднократно давала понять, что она против вывода из Африки американских войск, — отметил Рожин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Одна из причин этого — тот факт, что Париж самостоятельно с трудом удерживает под контролем свою сферу влияния на континенте, образовавшуюся на территории бывших французских колоний».

Возможно, именно поэтому глава французского МИД совершает турне по Африке сразу вслед за госсекретарем США Майклом Помпео и по его примеру, отмечает собеседник ФАН. Судя по всему, цель Дриана — прощупать почву в поиске рычагов возможного влияния на ведущих африканских политиков. Эти действия в будущем могут стать частью новой, а по сути — старой неоколониальной стратегии Франции на африканском континенте, считает военный эксперт.

«Напомню, Африка — зона повышенного интереса многих крупных мировых игроков, — говорит собеседник ФАН. — Помимо растущего внешнеполитического влияния России в регионе, нельзя забывать и об экспансии Китая, который активно интересуется долгосрочными проектами в Африке. Что касается Франции, то она постепенно утрачивает свои африканские позиции, что видно на примере Центральноафриканской Республики. Сегодня ЦАР предпочитает в своей политике ориентироваться не на бывшую метрополию Францию, а на Россию».

Гуманитарные вопросы — только прикрытие

По мнению Бориса Рожина, такие вояжи, как тот, что совершает глава МИД Франции, подразумевают отнюдь не только гуманитарные цели, о которых заявляется официально. Возможно, африканское турне Жан-Ив Ле Дриана вслед за Помпео — это знак, что Франция и США пытаются объединить усилия в борьбе за возращение былого влияния Запада в африканском регионе. Единственное, что может помешать этим планам, — это экономические и политические сложности, с которыми неизбежно в этом случае столкнется Париж, считает эксперт.