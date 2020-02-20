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Тренер Жулин объяснил, почему Медведева променяла Тутберидзе на Орсера

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Тренер Жулин объяснил, почему Медведева променяла Тутберидзе на Орсера

Москва, 20 февраля. Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что Евгения Медведева поступила некрасиво, когда без объяснений отказалась от услуг Этери Тутберидзе.

Больше года прошло с теп пор, как фигуристка ушла от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Поклонники спортсменки не простили ей этот поступок. Однако Медведевой руководил банальный страх, считает Жулин.

«Почему Женя не подарила цветы и не сказала «спасибо» Этери Георгиевне? Боялась, что она просто ее по башке ударит и проломит голову», — сказал тренер, его цитирует Sports.ru.

Он добавил, что Тутберидзе очень эмоциональная женщина. И Медведева не могла подойти к ней и объясниться.

Жулин считает, что сейчас ни Медведева, ни Тутберидзе не чувствуют взаимных обид. Но в 2018 году «страсти кипели» по-настоящему.

После того, как Медведева заняла второе место на Олимпиаде, уступив другой воспитаннице Тутберидзе — Алине Загитовой, она решила распрощаться с наставником. 

Фигуристку не устраивал статус быть чьей-то тенью, она хотела золотую медаль. И серебро на Играх стало последней каплей для Медведевой. Юная спортсменка просто приревновала Тутберидзе к Загитовой. 

Жулин считает, что переход к другому тренеру пошел на пользу Медведевой. Теперь она не оглядывается на конкуренток и может спокойно тренироваться. Россиянка хочет выступить на Олимпиаде в 2022 году, где поборется за желанное золото.

 

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