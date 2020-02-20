Неизвестный напал с ножом на людей в мечети в Лондоне

Лондон, 20 февраля. Неизвестный мужчина напал с ножом на людей в мечети в Лондоне. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.
По данным лондонской полиции, инцидент произошел в 15.10 по местному времени (18.10 по московскому) в мечети неподалеку от Риджентс-парка. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Медики оказали ему экстренную помощь и доставили в больницу. Он находится в стабильном состоянии.
«На месте преступления был задержан один человек по подозрению в попытке убийства», ― сообщили в полиции.
На месте нападения работают следователи. Личности пострадавшего и злоумышленника устанавливаются.