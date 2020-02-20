Депутат Марченко оценил шансы Шнурова попасть в Госдуму

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не сможет победить на выборах и стать депутатом Госдумы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Евгений Марченко.

Ранее стало известно, что артист стал членом петербургского отделения Партии роста. Музыкант не исключил, что примет участие в выборах в нижнюю палату парламента в 2021 году. Однако Марченко не уверен, что это хорошая идея.

«Что касается артистов — тут вообще перспектив мало. Тем более у таких, как Шнуров. Ко мне приходят люди на прием — возмущаются, что артисты идут в Госдуму. Потому что считают, что они (артисты. — Прим. ФАН) не могут писать законопроекты, их продвигать и принимать. У них нет для этого необходимой квалификации», — рассказал Марченко.

По словам члена фракции «Единая Россия», в Думе должны работать профессионалы — каждый в своем комитете.

«Люди говорят, что в Думе должны быть юристы, вот как я. Я юрист, закончил Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет. Сейчас работаю в комитете по государственному строительству и законодательству. И, по мнению граждан, так должно быть и в других комитетах — должны работать профессионалы — экономисты, те, кто занимается производством, сельским хозяйствам — по отраслям. Те, кто реально может что-то предложить. А что Шнур-то может предложить, кроме мата, похабщины и бескультурья?» — задался вопросом парламентарий.

В беседе с журналистом он также объяснил, почему, на его взгляд, за музыканта не проголосуют даже его поклонники.

«Основная масса настроена категорически против него. Это нужно понимать. И это именно те люди, которые придут в сентябре голосовать. Его поклонники-сторонники не придут: они еще не вернутся с заграничных курортов», — считает Марченко.

«Наши люди, наши сторонники уже все вернутся с отдыха, отправят детей в школу. Старшее поколение уже будет приезжать с дач, огородов. И нас поддержат. У Шнура нет никаких шансов», — убежден парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская написала стихотворение, в котором проехалась по политическим амбициям Шнурова. А вот известный блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) поддержал певца, заметив, что он значительно умнее большинства российских политиков.