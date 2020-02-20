Захарова заявила, что РФ не приемлет подход Осло к договору по Шпицбергену

Москва, 20 февраля. Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения консультаций по проблеме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она с сожалением констатировала, что предложения Москвы обсудить проблемные вопросы хозяйственно-научной деятельности РФ на архипелаге не встретили понимания.

Дипломат отметила, что ответ норвежского внешнеполитического ведомства и ряд публичных заявлений со стороны Осло принципиально расходятся с трактовкой договора по Шпицбергену Россией.

«Не стоит забывать, что Шпицберген (как квалифицировалось до 1920 года «ничейная земля») был передан под суверенитет Норвегии на определенных условиях, и в последние годы Осло фактически нарушает положения договора, конкретизирующие обязательства норвежской стороны в этой связи. Такой подход нами воспринят быть не может. Мы его не принимаем», — сообщила она.

По словам Захаровой, Москва неоднократно говорила о том, что речь идет не об обсуждении суверенитета над архипелагом, а о поиске «путей урегулирования конкретных трудностей», которые испытывают на нем российские операторы.

Представитель МИД подчеркнула, что из-за неконструктивной позиции норвежской стороны количество проблем растет.

Напомним, в начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров направил норвежской коллеге Эриксен Серейде предложение провести двусторонние консультации по вопросу организации совместной хозяйственно-экономической деятельности на имеющем особый правовой статус Шпицбергене. При этом он сослался на договор 1920 года, гарантирующий двум странам равный доступ на его территорию.

Несмотря на соглашение, власти Норвегии в последнее время ограничивают доступ РФ на архипелаг.