Су-24 ВКС РФ мастерски ушел от ракеты протурецких боевиков в небе над Идлибом

Москва, 20 февраля. Протурецкие боевики попытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб.

Боевики совершили выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса. Однако российскому бомбардировщику удалось уйти от удара, в результате чего ракет потеряла цель и самоликвидировалась.

Данный инцидент попал на видео, которое было опубликовано в Сети. На кадрах видео заметен инверсионный след ракеты, которая была выпущена по российскому бомбардировщику, а также последующий не достигшего цели боеприпаса.

Wow, looks like Russian Su-24 somewhere over Idlib was targeted by MANPADS launched by FSA, but didn’t reach it's target. pic.twitter.com/BRl95F51p8