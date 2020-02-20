Закон о расширении материнского капитала приняли в Госдуме. События дня. ФАН-ТВ

Заседание коллегии ФСБ Искоренить коррупцию и в целом очистить от криминала российскую экономику. С таким призывом к сотрудникам службы безопасности обратился президент Владимир Путин. Сегодня глава государства принял участие в заседании коллегии ФСБ. Как отметил лидер страны, жесткий контроль за огромными финансовыми потоками в приоритете. На сегодняшней встрече ставили задачи на текущий год и, конечно же, подводили итоги прошлого. Так в 2019 уменьшилось число преступлений террористической направленности. В сухих цифрах скрываются сотни спасенных жизней. «Среди главных, приоритетных задач ФСБ остается борьба с терроризмом. Так, общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019-м. При этом предотвращено 57 таких преступлений (в 2018 году было предотвращено 36), в том числе 34 теракта», — заявил российский лидер. Кровавый теракт мог произойти и зимой в Петербурге прямо в новогодние праздники. Но, благодаря работе сотрудников ФСБ и их американских коллег, трагедии удалось избежать. Из США пришла информация, что двое мужчин готовят теракты. Их сразу же задержали, а в квартире злоумышленников нашли улики. Сегодня Владимир Путин еще раз поблагодарил Штаты за такую важную информацию. А также поручил сотрудникам ФСБ заострить внимание на другом важном событии, на 75-летии Победы. Празднование великого события не должны омрачить никакие происшествия.

Столкновения на Украине из-за коронавируса Столкновения, попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь. Так агрессивно жители Украины встретили своих земляков, которые прибыли в страну из китайского города Ухань. Помимо 45 украинцев на борту самолета 28 иностранцев. Абсолютно здоровые, ни у кого медики не диагностировали коронавирус. Но для подстраховки их должны были отправить на карантин на две недели. В медицинском центре в поселке Новые Санжары Полтавской области для этого все подготовили. Но местные жители выступили против. Заблокировали трассу и агрессивно отреагировали на появление полиции. К месту потасовки даже прибыла военная техника. Зачинщиков задержали, а, чтобы успокоить народ, на место прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Претензии людей ясны — беспокоятся из-за того, что в поселке может начаться эпидемия. Как отметил депутат Верховной рады Юрий Бойко, беспорядки произошли из-за неосведомленности. «Тут налицо недоверие к Минздраву, который не смог внятно объяснить, что врачи способны защитить жителей от вируса и надежно провести карантин. А все потому, что после проведенной ранее медицинской реформы люди просто не верят руководству Минздрава, и из-за этого появились опасения. Теперь украинцы думают, что это может привести к каким-то серьезным последствиям для них», — объясняет депутат Верховной рады. Решение об эвакуации своих граждан ранее принимали власти многих стран. Среди них Россия. Наши соотечественники также две недели находились на карантине и уже отправились домой. Вирус ни у кого не обнаружен.