Закон о расширении материнского капитала приняли в Госдуме. События дня. ФАН-ТВ

Заседание коллегии ФСБ
Искоренить коррупцию и в целом очистить от криминала российскую экономику. С таким призывом к сотрудникам службы безопасности обратился президент Владимир Путин. Сегодня глава государства принял участие в заседании коллегии ФСБ. Как отметил лидер страны, жесткий контроль за огромными финансовыми потоками в приоритете. На сегодняшней встрече ставили задачи на текущий год и, конечно же, подводили итоги прошлого. Так в 2019 уменьшилось число преступлений террористической направленности. В сухих цифрах скрываются сотни спасенных жизней.
«Среди главных, приоритетных задач ФСБ остается борьба с терроризмом. Так, общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019-м. При этом предотвращено 57 таких преступлений (в 2018 году было предотвращено 36), в том числе 34 теракта», — заявил российский лидер.
Кровавый теракт мог произойти и зимой в Петербурге прямо в новогодние праздники. Но, благодаря работе сотрудников ФСБ и их американских коллег, трагедии удалось избежать. Из США пришла информация, что двое мужчин готовят теракты. Их сразу же задержали, а в квартире злоумышленников нашли улики. Сегодня Владимир Путин еще раз поблагодарил Штаты за такую важную информацию. А также поручил сотрудникам ФСБ заострить внимание на другом важном событии, на 75-летии Победы. Празднование великого события не должны омрачить никакие происшествия.
Столкновения на Украине из-за коронавируса
Столкновения, попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь. Так агрессивно жители Украины встретили своих земляков, которые прибыли в страну из китайского города Ухань. Помимо 45 украинцев на борту самолета 28 иностранцев. Абсолютно здоровые, ни у кого медики не диагностировали коронавирус. Но для подстраховки их должны были отправить на карантин на две недели. В медицинском центре в поселке Новые Санжары Полтавской области для этого все подготовили. Но местные жители выступили против. Заблокировали трассу и агрессивно отреагировали на появление полиции. К месту потасовки даже прибыла военная техника. Зачинщиков задержали, а, чтобы успокоить народ, на место прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Претензии людей ясны — беспокоятся из-за того, что в поселке может начаться эпидемия. Как отметил депутат Верховной рады Юрий Бойко, беспорядки произошли из-за неосведомленности.
«Тут налицо недоверие к Минздраву, который не смог внятно объяснить, что врачи способны защитить жителей от вируса и надежно провести карантин. А все потому, что после проведенной ранее медицинской реформы люди просто не верят руководству Минздрава, и из-за этого появились опасения. Теперь украинцы думают, что это может привести к каким-то серьезным последствиям для них», — объясняет депутат Верховной рады.
Решение об эвакуации своих граждан ранее принимали власти многих стран. Среди них Россия. Наши соотечественники также две недели находились на карантине и уже отправились домой. Вирус ни у кого не обнаружен.
Закон о маткапитале
Теперь официально. Обновленный закон о материнском капитале приняли в Государственной думе. Теперь на поддержку властей могут рассчитывать и родители первенца. Это не единственный важный пункт документа. Согласно нововведениям, программа продлевается до конца 2026 года. Сумма, которую смогут получить родители или приемные родители весомая для семьи. За первого ребенка чуть более 466,5 тысяч рублей. За второго еще 150.
«Мы принимаем решение, что гражданам не надо будет стоять в очередях, собирать справки и подавать соответствующие заявления. Это все автоматизируется. Решение государственных органах о назначении маткапитала упрощается. Этот закон положительный во всех смыслах. Он решает много вопросов в интересах семей РФ», — утверждает депутат Госдумы Андрей Исаев.
Продлить программу материнского капитала предложил президент страны Владимир Путин. Все поправки законотворцы внесли и одобрили в кротчайшие сроки — чуть больше месяца. Стоит отметить, что выплаты получат россияне, которые стали родителями с начала этого года.