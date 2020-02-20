Силуанов призвал власти РФ найти источники компенсации для снижения страховых взносов

Москва, 20 февраля. Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, необходимо найти источники компенсаций для снижения страховых взносов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Сейчас мы тоже думаем над тем, как снизить налоги на труд, потому что это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ», ― заявил министр в интервью РБК.

Глава Минфина отметил, что в других странах значительную часть страховых отчислений берут на себя работники, в России же основные страховые взносы платит работодатель. Именно поэтому возникают различные схемы уклонения от оплаты труда в белую, объяснил министр, пишет «Газета.ру».

«Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд», ― подчеркнул глава Минфина.

Он добавил, что российским властям необходимо найти источники компенсации для снижения страховых взносов. Силуанов сообщил, что в Минфине нет готового законопроекта по данному вопросу. Министр финансов отметил, что снижение страховых взносов на 1% будет стоить бюджетам внебюджетных фондов 200 млрд рублей.

Ранее Силуанов сообщил, что прогноз по росту ВВП РФ на текущий год увеличен до 1,9% с 1,7% в связи с дополнительными мерами социальной поддержки. Он также добавил, что в этом году рост реальных располагаемых доходов граждан страны будет выше тех цифр, которые были учтены в изначальном прогнозе.