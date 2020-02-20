Матвеев признался в вернувшихся на съемках в «Триггере» детских страхах

Москва, 20 февраля. Популярный российский актер Максим Матвеев признался, что в детстве сильно боялся темноты. И сейчас эти страхи иногда снова проявляются.

Звезда нового сериала об экстремальной психологии «Триггер» рассказал о собственных фобиях. По словам Матвеева, он всегда боялся славы. И поэтому никак не мог отважиться сниматься в успешных проектах.

«Все из-за страха. Я сам по себе закрытый человек. Может, в последнее время стал чуть другим», — рассказал супруг Елизаветы Боярской, его слова передает «Собеседник».

Актер добавил, что съемки в «Триггере», это возвращение в атмосферу детских страхов, когда боишься темноты, понимание собственной слабости.

По мнению Матвеева, менять себя очень сложно. Для этого нужно сильно разозлиться. Нужно понять, что тебя не устраивает в собственной жизни, и это станет отправной точкой для перемен.

Артисту таким образом удалось бросить курить, когда другие только собирались это сделать. В какой-то момент он сказал себе, что больше не курит. И это сработало.

Матвеев добавил, что в работе над ролью тоже помогает злость. Но это не разрушающая злость, а созидательная. Потому что каждому актеру приходится проходить через некофмортное состояние, чтобы войти в новую роль. И злость открывает внутренние ресурсы.