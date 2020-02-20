Межплеменной форум в Тархуне по вопросам урегулирования ливийского кризиса завершен

Тархун, 20 февраля. Завершился Межплеменной форум в Тархуне, посвященный вопросам урегулирования ситуации в Ливии — арабское издание alMarsad опубликовало текст итогового заявления встречи шейхов и лидеров ливийских племен. Сообщается, что всего в форуме приняли участие порядка 3000 жителей разных городов и районов страны.

В основных тезисах опубликованного заявления говорится о том, что все законы, принятые Палатой представителей в Тобруке, подлежат исполнению, а «всеобъемлющее национальное примирение» — это фундамент для урегулирования кризиса в стране.

«<…> Мы подтверждаем приверженность демократическому подходу, выбранному ливийским народом в отношении способа и метода управления страной и принятия конституции, которая будет учитывать волеизъявления ливийского народа <…> Мы отвергаем все экстремистские организации и формирования, представляющие угрозу единству гражданского национального государства и сохранению его границ. Необходимо положить конец опасной ситуации, которая существует в ливийских учреждениях, в том числе в Центральном банке Ливии, контролируемых террористическими формированиями — мы призываем к необходимости принятия срочных мер в отношении ПНС», — говорится в документе.

Это заявление — прямое доказательство того, что власть главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа не поддерживается жителями страны, и их не устраивает «стиль управления» выходцев из террористических формирований.

Участники Межплеменного форума по итоговой резолюции призвали ООН и международное сообщество отозвать свое признание Президентского совета и ВГС, поскольку после привлечения террористических организаций и интервенции их необходимо привлечь к суду за предательство Родины. Делегаты требуют безотлагательных действий по отношению к представителям Президентского совета в ливийских посольствах за рубежом.

Ливийцы также увидели отсутствие каких-то позитивных изменений после международных переговоров с участием разных стран и заявили, что не согласны «с результатами какого-либо существующего диалога между ливийцами, включая женевский диалог, если в нем не будут участвовать ливийцы». Учитывая риторику и действия Турции в течение последних нескольких месяцев, подобная позиция со стороны простых граждан вполне ожидаема.

«Мы подчеркиваем, что сопротивляемся всем формам внешнего вторжения — прежде всего, турецкой интервенции, и отвергаем любые соглашения, которые представляют угрозу для национальной безопасности Ливии. Дела против стран, способствовавших разрушению Ливии, в особенности это касается Катара и Турции, должны быть переданы в международные суды», — завили представители племен и ливийские шейхи.

Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Катара Мухаммад ибн Абдель Рахман ибн Джасим Аль Тани опроверг причастность своей страны к поддержке каких-либо террористических группировок в Ливии или влияние на свободу слова и прессы. Он подтвердил неизменность позиции страны по отношению к кризису в Ливии — поддержку ПНС во главе с Сарраджем и осуждение «агрессии» сил Халифы Хафтара.

Кроме того, они заверили, что закрытие нефтяных месторождений и портов будет продолжаться до тех пор, пока ливийский народ не сформирует Национальное правительство, террористические формирования будут ликвидированы и вооруженное противостояние будет окончено.

Также на встрече было объявлено о формировании Совета старейшин и шейхов племен Ливии.