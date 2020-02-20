Захарова рассказала, чего США смогут добиться новыми санкциями

Москва, 20 февраля. Путем санкций США смогут добиться только усугубления кризиса в отношениях с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала новые американские рестрикции, которые были введены Вашингтоном против одной из дочерних компаний «Роснефти» Rosneft Trading.

«Вашингтону пора осознать: экономическим, военным давлением на Россию ничего они [США] не добьются. Это все такой самообман, которым они занимаются. Единственное, что они смогут сделать, — это усугубить кризисную ситуацию в двусторонних отношениях», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, ограничения США никогда не оказывали и не окажут влияния на позицию России в международных делах, в том числе «на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана» или любого иного государства, в отношении которого и в отношении сотрудничества с которым могут быть введены подобные односторонние меры.

«Россия категорически не приемлет односторонние ограничительные меры», — указала дипломат.

Захарова отметила, что своей санкционной политикой США подрывают свободу международной торговли и создают мировую напряженность.

Как уточнила представитель МИД, зачастую за этим стоит «банальное желание создать преимущество для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции» на мировых рынках, в том числе и с российскими производителями.

Решение о новых ограничениях в отношении Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы было одобрено лично лидером США Дональдом Трампом, напоминает «Газета.ru».