Лоза призвал Макаревича уважать выбор народа

Москва, 20 февраля. Лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу стоит внимательнее относиться к своим высказываниям на политическую тему, заявил российский музыкант Юрий Лоза.

Ранее Макаревич в интервью немецкому изданию Deutsche Welle пожаловался на торжество «агрессивной бездарности и серости» в России. Музыкант заявил о необходимости революции и протестов в России. При этом он добавил, что не хотел бы дожить до этого момента. Кроме того, Макаревич положительно оценил события 2014 года на Украине.

Лоза, комментируя слова Макаревича, напомнил высказывание Томаса Карлейля о том, что все революции задумывают утописты и идеалисты, реализуют авантюристы, а ее плодами пользуются подонки.

«Я согласен с этим высказыванием. Я против таких радикальных перемен, устроенных насильственным образом. Я вообще против радикальных изменений. Как говорил еще Конфуций: «Не дай нам, Бог, жить в эпоху перемен», ― заявил Лоза в комментарии «ПолитРоссии».

Музыкант отметил, что в истории человечества еще не было революций, которые бы привели к желаемым результатам. Лоза считает, что рассуждения Макаревича о перспективах революции крайне неуместны, учитывая, что он является лидером мнений.

«Если мы хотим каких-то перемен, то они должны происходить цивилизованным путем. Не надо свергать президентов – надо их переизбирать», ― подчеркнул Лоза.

Артист также отметил, что не понимает симпатий Макаревича к событиям на Украине. Он напомнил, что в стране, пережившей революцию, наблюдается резкий спад во всех сферах жизни.

«Макаревич хочет повторить путь Украины? Тебе не нравится выбор народа? Но, на секундочку, другого народа у тебя нет. Убеди людей в своей правоте, измени их сознание таким образом. У нас сейчас нет необходимости что-то ломать, нам нужно лишь строить, модернизировать, улучшать. А строится все по другим принципам. Он же архитектор, Андрюша, он должен знать, как это делается», – подытожил артист.

Ранее слова Макаревича оценила певица и общественный деятель Юлия Чичерина. В комментарии Федеральному агентству новостей знаменитость отметила, что у артистов, если не работать над собой, очень сильно раздувается эго. От чрезмерного внимания, восторженных аплодисментов и искреннего восхищения поклонников появляется ощущение собственной яркости и «серости» окружающего мира, добавила Чичерина.