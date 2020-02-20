Актер Дятлов назвал армию крутым испытанием 

Санкт-Петербург, 20 февраля. Армия дает мужчине бесценный опыт и возможность проявить себя, считает заслуженный артист России Евгений Дятлов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Актер стал одним из участников пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», приуроченной ко Дню защитника Отечества. Как и другие спикеры, он поделился воспоминаниями об армейских годах, разобрал и собрал автомат на время, а также исполнил под гитару песни военных лет.

В интервью ФАН Дятлов отметил, что армия далеко не такая страшная, как представляют себе еще не служившие ребята.

«Пока не служишь, тебя это пугает. Армия — это совсем не страшно, это опыт, это обалденно. Нигде больше не представится такой возможности пожить в замкнутой системе среди ровесников, чтобы определиться для себя, кто ты, что ты, чего стоишь, как умеешь выходить из каких-то ситуаций. Это испытание, это круто», — считает он.

Ранее Дятлов вспомнил о паре курьезных историй, которые произошли с ним в годы службы. Например, рассказал, как совет не скрывать свою творческую натуру вышел ему боком.

Отметим, что во время пресс-конференции велась прямая трансляция. Ее зрители проголосовали за лучшего, на их взгляд, гостя мероприятия. Пальму первенства заполучил Дятлов, которого назвали наиболее подготовленным защитником Отечества.