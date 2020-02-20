Российская команда волонтеров Евро-2020 поедет в Испанию и Венгрию

Российские волонтеры УЕФА получат возможность поработать в Будапеште и в Бильбао в рамках международного обмена по случаю предстоящего футбольного турнира Евро-2020, рассказал журналистам руководитель волонтерской программы оргкомитета со стороны России Александр Максимов. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Этим летом должны будут отобрать претендентов из России, которые поедут в Европу в качестве волонтеров Союза европейских футбольных ассоциаций. Глава комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец заявила о подаче более десяти тысяч заявок в Центр подготовки городских волонтеров чемпионата Евро-2020.

«Для нас эта цифра очень знаковая. Она очень большая и превышает все наши ожидания. Это говорит о том, что молодые россияне, конкретно — петербуржцы, крайне активны в общественной и добровольческой деятельности», — сообщила она.

При этом Александр Максимов отметил, что не важно, к какой стране будут относиться эти болельщики. Он подчеркнул, что уровень сервиса будет одинаков для всех.

Кроме того, произойдет обмен волонтерами УЕФА из России и из европейских городов — организаторов Евро-2020, рассказывает Максимов.

«Мы нашли партнеров в Будапеште и Бильбао. Наши волонтеры, 5 человек, отправятся в эти два города. Оттуда 5 волонтеров из Испании и Венгрии приедут к нам в составе международной команде волонтеров», — указал он на пресс-конференции.

Волонтеры из европейских стран будут помогать в работе футбольного турнира в Санкт-Петербурге, который также примет матчи, уточняет чиновник. На Евро-2020 в Петербурге будет работать два типа волонтеров — городские и волонтеры УЕФА. В задачи первых будет входить помощь и информирование болельщиков на объектах инфраструктуры Петербурга.

«Эти ребята являются душой города. Именно эти ребята будут создавать атмосферу праздника в рамках футбольной деревни, которая будет располагаться на Конюшенной площади. Они будут встречать болельщиков со всего мира в аэропорту Пулково и на вокзалах. Поэтому городские волонтеры задействованы внутри города», — сказал он корреспонденту ФАН.

Организация работы на стадионе возложена на волонтеров УЕФА. Они будут работать с командами и обслуживать болельщиков непосредственно перед входом на стадион.

«Им будет нужна помощь — найти места на зрительской чаше. Это ребята, которые аккредитованы пресс-центром», — добавил Максимов.

Ранее сообщали, что самым возрастным волонтером, записавшимся на Евро-2020 в Петербурге, стала женщина 84 лет. Как указал замруководителя петербургского Центра подготовки городских волонтеров Евро-2020 Дмитрий Антонов, 71% волонтеров — женщины. Самые распространенные имена волонтеров — Анастасия и Александр. Владеют, в том числе, финским и французским языками.