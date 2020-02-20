ЕС продлит индивидуальные санкции против россиян на полгода

Брюссель, 20 февраля. Евросоюз в марте продлит индивидуальные санкции против граждан России на полгода. Об этом сообщил в четверг источник в делегации одной из стран ЕС.

«Совет ЕС, как ожидается, в марте продлит на следующие шесть месяцев ограничительные меры в отношении российских граждан», — сказал он на полях проходящего в Брюсселе экстренного саммита глав государств и правительств сообщества.

Напомним, Евросоюз ввел против России санкции на фоне воссоединения с Крымом в 2014 году и обострения гражданской войны на Украине. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и контрпродуктивности санкционной политики. В ответ на экономическое давление она запретила импорт некоторых видов западной продукции. В России также отмечали, что санкции во многом идут на пользу экономике страны.