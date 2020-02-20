Донбасс сегодня: дети переселенцев подвергаются насилию в нацлагерях, ВСУ несут потери

Донбасс, 20 февраля. Силы ООС продолжают стрелять из тяжелых минометов по народным республикам Донбасса. Командиры ВСУ жертвуют личным составом, инициируя провокации на линии фронта. Украинская воспитательница-педофилка развращала ребенка переселенцев в скаутском лагере. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстрелы ЛНР и ДНР со стороны украинской армии не утихают. Минувшие сутки отмечены 19 нарушениями режима прекращения огня со стороны ВСУ. В ЛНР зафиксировали стрельбу по поселкам Логвиново, Нижнее Лозовое и Березовское из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

В ДНР обстрелы велись в направлении населенных пунктов Гольмовский, Горловка, Донецк, Саханка и других. Были задействованы 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В поселке Сигнальное обстрелом повреждена кровля частного дома, а в Кировском районе Донецка осколки мины попали в движущийся гражданский автомобиль.

Очередные жертвы среди личного состава ВСУ

Разведка Народной милиции ДНР установила, что еще 16 февраля руководство оперативно-тактической группировки «Восток» поставило задачу подчиненным подразделениям ВСУ создать провокационные ситуации вблизи передовых позиций ДНР. После массированного обстрела ЛНР на совещании Совбеза ООН, которое проходило 18 февраля, киевское руководство использовало собственную военную провокацию против мирных устремлений луганчан, обвинив их якобы в открытии стрельбы.

В ДНР предположили, что силы ООС намеренно создают дестабилизирующую ситуацию на Горловском направлении. Ночью разведка народной милиции зафиксировала группу военнослужащих 58-й бригады ВСУ из семи человек, которые перемещаясь между своими позициями и зашли на территорию минных заграждений, где произошел взрыв. Три человека ранены и выведены сослуживцами с минного поля. Возможно, что в указанном случае планировалась очередная провокация против республиканских сил.

Украинские педофилы в скаутских детских лагерях

Операторы горячей линии правоохранительных органов ДНР в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили о поступившем обращении переселенки из Донецка, вынужденной временно проживать в Киеве. Женщина уехала с дочерью и внуком в 2015 году из-за разрушенного ВСУ жилья и отсутствия крыши над головой. Заявительница рассказала, что летом 2019 года в школе, где учится ее 11-летний внук, школьников пригласили провести каникулы в скаутском лагере украинских националистов «Пласт». Ребенка отправили отдыхать, но уже через несколько дней он начал проситься домой. Руководство лагеря уверило родственников, что домашний ребенок просто не привык находиться вне дома и семьи.

В лагере детям запрещали пользоваться мобильными телефонами. Однако через 10 дней мальчик, воспользовавшись чужим спрятанным телефоном, позвонил бабушке и заявил, что если его не заберут, он покончит жизнь самоубийством. В результате его рассказа стало известно, что воспитательница–скаут развращала мальчика, часто прикасаясь к частям тела. Девушка угрожала, что в случае сопротивления расскажет всем, что он предатель родины и «сепаратист». Взрослая 20-летняя женщина говорила ребенку, что это такой метод воспитания, и в случае жалоб передаст мальчика на воспитание и «обучение» мужской части лагеря.

При минировании нейтральной полосы подорвались солдаты ВСУ

Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал корреспонденту ФАН о небоевой потере в рядах 93-й бригады ВСУ. В конце января стало известно, что на минно-взрывном устройстве подорвались двое силовиков украинской армии. Чрезвычайное происшествие случилось в районе наблюдательного пункта «Ромашка» взводного опорного пункта №3262 «Гарпун» в Луганской области.

Как оказалось, при минировании нейтральной полосы там уже находились минные заграждения. Случай представлен как ошибка минеров, что подтверждается рапортом начальника второго мехбатальона капитана Конаха о том, что возможность работы диверсионно-разведывательной группы Народной милиции ЛНР на этом участке в это время исключена.