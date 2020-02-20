Соседов рассказал, на чем держатся отношения Пугачевой и Галкина

Москва, 20 февраля. Известный музыкальный критик Сергей Соседов считает, что отношения певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина держатся на юморе.

Эксперт считает, что Пугачева давно устала от творчества. Ей не хочется ни петь, ни заниматься режиссурой, а делать что-то с натяжкой лучше не стоит.

«Алла уже все, что могла, сделала. Уже все спето, все сказано, а масло масляное перетирать не нужно», — прокомментировал Соседов, его слова передает «Собеседник».

Ему не понравилась одна из последних песен Примадонны, в которой она поет про кровь со снотворным, любовью и алкоголем. Он призвал ее молчать, а не петь «медицинскую карту».

Соседов считает, что у Пугачевой и так нескучная жизнь. Она окружена друзьями, у нее двое маленьких детей, которым даже при десяти нянях все равно нужно забота и любовь матери. Муж певицы гораздо младше ее, он активный веселый и постоянно поднимает ей настроение. Галкин, по мнению Соседова, развлекает жену забавными скетчами.

Музыкальный критик считает, что звезде пора на покой — голос уже не вернется. И сейчас ей лучше заниматься собой и детьми, а не гастролировать.

Ранее Соседов рассказал, как многие артисты в 90-х годах подрабатывали в эскорте. По его словам, только звезды первой величины не были замечены в таких скандалах.