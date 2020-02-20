Фото постаревшего Сукачева за ужином на заправке удивило поклонников

Москва, 20 февраля. Российский актер Максим Виторган опубликовал в своем Instagram фотографию рок-музыканта Гарика Сукачева.

Снимок был сделан в кафе на автозаправке, где ужинал Сукачев. Рок-музыкант ужинал популярным блюдом из фастфуда — рулле по-шведски. Сукачев был одет в черный свитер, а его голову покрывала серая кепка.

«С Игорем Ивановичем. Ужин на заправке», — подписал фотографию Виторган.

Снимок вызвал большой интерес со стороны пользователей Сети. Постаревший рок-музыкант удивил и растрогал подписчиков, однако большая часть пользователей выразили уверенность, что Сукачев «хорошо выглядит» в свои 60 лет.

«Отлично выглядит он на свой возраст! А его качеству прожитой жизни, могут многие позавидовать», — пишет siga_man.

«Красава!», — отмечает pyzhov312.

«Хочу такую булку с начинкой», — пишет helenaestetika.

«Какой он все-таки классный», — отмечает mrsche.

«Классный и добрый человек», — делится мнением mokhova941.

«Кто не любит Игоря Ивановича? Все любят!» — констатирует madame__shafo.

«Директор заправки, наверное, визжал от счастья?» — иронично спрашивает mabftw.

«Харизматичный и обаятельный. Обожаю его песни», — пишет kluschnaritta.

«Лучший!» — отмечает belikova596.

«А вы думаете, что вас старость обойдет стороной. Нормально выглядит. Как мужик», — отмечает zotova1603.

«Чудесно выглядишь. Зачем кольца на пальцах?» — интересуется altai_shaman.

Стоит отметить, что в 2019 году Сукачев отметил 60-летний юбилей. В одном из интервью музыкант признался, что в детстве мечтал стать Юрием Гагариным, однако стал хулиганом с гитарой, а также скандалистом и провокатором. Помимо музыки Сукачев также активно занимается кинематографом.