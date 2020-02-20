Поклонская стихами отреагировала на решение Шнурова заняться политикой

Москва, 20 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала стихотворение, в котором проехалась по политическим амбициям лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, ставшего вероятным кандидатом на пост главы Партии роста на следующих парламентских выборах.

Поклонская предположила, что Шнуров, который позиционирует себя в качестве поэта-хулигана и представителя андеграунда, понизит общий уровень культуры в Госдуме.

«А теперь представьте, Шнуров — депутат. И гремит с трибуны петербургский мат», — рисует ужасающую картину морального разложения бывший прокурор Крыма в своем Telegram-канале.

Далее Поклонская напоминает музыканту о том, что в думском буфете не подают спиртных напитков. Так она иронизирует над создаваемым Шнуровым культом алкоголизма в песнях «Ленинграда».

«Знаете, Сережа, я тут объясню. В Думе не нальют вам рюмку коньяку», — пишет депутат.

Завершается стихотворение мыслью о том, что гламурный певец вряд ли справится с законотворческой деятельностью.

«Все ваши лабутены и очки Собчак не рифмуются в законы — ну вообще никак», — заключает Поклонская.

Примечательно, что для своей шутливой эпиграммы парламентарий избрала излюбленный метод самого Шнурова, который постоянно выкладывает ядовитые стихотворения, высмеивающие определенных людей или современные явления.

Отметим, что далеко не все разделяют ироничное отношение Поклонской к перспективам Шнурова стать депутатом. Известный переводчик и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), например, поддержал певца, отметив, что тот значительно умнее, чем большинство российских политиков.

Аналогичную точку зрения высказал бывший участник «Ленинграда», ныне шоумен Стас Барецкий. Он подчеркнул, что Шнуров, который имеет большой опыт и знает многих представителей российской элиты, будет смотреться в Госдуме намного уместнее, чем «условный Ваня из Сибири». Барецкий добавил, что в свое время сам предлагал музыканту «топать в политику».