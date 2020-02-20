Дятлов с грустью рассказал об оставшихся без 23 Февраля сослуживцах на Украине

Санкт-Петербург, 20 февраля. Известный актер Евгений Дятлов, как и его соотечественники, празднует День защитника Отечества, в отличие от своих сослуживцев, которые живут на Украине. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

На вопрос, отмечает ли артист 23 Февраля, он ответил утвердительно.

«Я считаю, это правильная дата. Еще император говорил: «У России только два верных союзника — армия и флот», — отметил Дятлов.

По словам актера, он поддерживает контакт с сослуживцами, с которыми бок о бок прошел через армейские годы. Но те, в отличие от артиста, праздник не отмечают, поскольку остались без него из-за инициативы экс-главы Украины Петра Порошенко.

«Все мои сослуживцы – украинцы. Мы созваниваемся. Но они не празднуют 23 Февраля, для них это больная тема сейчас», — с грустью сообщил он.

Дело в том, что еще в 2014 году Порошенко установил в стране День защитника Украины и тем самым отменил указ, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. Более того, праздник перенесли на 14 октября и сделали этот день выходным.

Артист также посоветовал, что можно подарить защитнику Отечества в этот знаменательный день.

«Нужно знать, чем мужчина дышит, его увлечения. Кто-то на рыбалке, кто-то на охоте, кто-то стрельбой увлекается, у кого-то спортивные мероприятия. Это может быть целый абонемент, например, в стрелковый центр», — сказал он.

Заслуженный артист России в четверг принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», приуроченной ко Дню защитника Отечества. В рамках мероприятия он, как и другие спикеры, поделился интересными историями из армейской жизни и даже разобрал автомат на время. Читатели ФАН, смотревшие онлайн-трансляцию события, назвали Дятлова лучшим гостем пресс-конференции и наиболее подготовленным защитником Отечества.