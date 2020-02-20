Минобороны Турции отрицает, что Анкара просила у США ЗРК Patriot

Анкара, 20 февраля. Официальный представитель Минобороны Турции опроверг информацию о том, что Анкара якобы попросила у США поставить два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что якобы Турция запросила у США ЗРК Patriot для «сдерживания» России в сирийской провинции Идлиб.

Анкара получила российские ЗРК С-400 в прошлом году. Поставка российского вооружения в Турцию вызвала резкую критику в адрес Анкары со стороны США. США призывали Турцию отказаться от сделки с Россией и предлагали свои комплексы Patriot. Они также угрожали отменить договоренность о продаже Анкаре истребителей F-35. Президент Турции заявил, что покупка С-400 является суверенным правом страны.

В четверг протурецкие террористы атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в направлении Кминас – Найраб. Турецкие вооруженные силы поддержали попытку прорыва боевиков артиллерийскими ударами.

Правительственные войска Сирии обратились к российским военным с просьбой не допустить прорыва террористов. Российская авиация нанесла удары по прорвавшимся террористам в Идлибе, что остановило наступление.