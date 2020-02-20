Россию пригласили в Китай для совместных исследований методов лечения опасных заболеваний

Москва, 20 февраля. В Китае планируют создать специальную свободную медицинскую зону для разработки совместных с Россией проектов в сфере изучения методов лечения опасных заболеваний и их апробации. Об этом сообщил корреспонденту Федерального агенства новостей координатор депутатской группы по связям с парламентом Китайской Народной Республики Сергей Гаврилов.

После встречи с послом Китая в России Чжан Ханьхуэйем в Москве Сергей Гаврилов рассказал, что российскую делегацию пригласили в КНР для обмена опытом по предотвращению и борьбе с опасными заболеваниями, для совместной проработки проектов по развитию фармакологии.

«Китай проявил высочайшую степень эффективности и ответственности управления, которое позволило предотвратить распространение эпидемии, — считает парламентарий. — В ходе локализации очага в провинции Хубей было продемонстрировано единство китайского народа, высокий уровень ответственности и солидарности. В Китае восстанавливают производство некоторые заводы, которые были вынуждены остановить свою работу на период эпидемии. Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии — китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена».

Сергей Гаврилов также добавил, что, по его мнению, Китаю пришлось бороться еще и с политическим вирусом.

«Вирус китаефобии пытаются развивать во всем мире, — заявляет он. — Цель — дискредитировать имидж Китая, подорвать его позиции в глобальной торговле и экономике. Во многом КНР столкнулась с системной угрозой торговой войны со стороны Америки и многих американских союзников».

Попытка «обуздать» Китай провалится благодаря сотрудничеству Китая с Россией, считает депутат Госдумы. Он напомнил, что между нашими странами проводится активная работа по расширению расчетов в паре рубль-юань, межбанковскому сотрудничеству, кредитованию в национальных валютах, развитию в области авиации и космических исследований, сотрудничеству в области сельского хозяйства.