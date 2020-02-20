Пригожин назвал «кобелем из деревни» молодого супруга первой жены

Москва, 20 февраля. Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что не может спокойно спать из-за конфликта с первой женой Еленой, которая отравляет его отношения с детьми.

Бывшая супруга совсем забыла о своих детях — дочери Данае и сыне Дмитрии из-за нового мужа, который гораздо младше ее. По словам Пригожина, женщина продала всю недвижимость, которую семье оставил продюсер.

«Три квартиры и земля в Домодедово просто про..раны, извините за выражение. Это же идиотизм!» — пояснил Пригожин, его слова приводит издание «Собеседник».

Продюсер рассказал, что мужчина просил Елену дать деньги на сомнительный бизнес. В итоге стартовый капитал, полученный от продажи жилья, был потрачен. И семья переехала в провинцию.

Пригожин назвал супруга Елены «кобелем из деревни», который чуть ли не ровесник Дмитрия (ему 30 лет). Он выразил негодование, что этот мужчина довел его семью до плачевного состояния.

Продюсера расстраивает, что Дмитрий почти не поддерживает с ним отношения из-за матери. Но обращается, когда срочно нужны деньги. Он вспомнил, что однажды сильно разозлился, когда на встречу с отцом Дмитрий приехал вместе с отчимом.

Пригожин заявил, что мир сошел с ума, люди женятся на тех, кто старше или младше их на 20-40 лет. И вокруг царит атмосфера вседозволенности.