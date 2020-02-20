Захарова не поверила своим ушам после заявления Британии о Донбассе

Москва, 20 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призналась, что ее шокировали слова постпреда Великобритании в СБ ООН Карен Пирс о Донбассе.

Британский посол в ООН, выступая перед членами международного сообщества, заявила, что Россия якобы не обеспечила безопасную доставку гумпомощи в Донбасс. И в то же самое время Пирс потребовала прекратить отправку «неожиданных гумконвоев».

«Они врут даже по такому поводу, по которому, казалось бы, невозможно обмануть людей. Это просто какой-то сюрреализм. Честно говоря, не верится, что эти слова прозвучали, но это действительно звучало», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что есть десятки и даже сотни часов хроники, на которых видно, как Россия собирает и доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса. Официальный представитель МИД России предложила Пирс переадресовать ее «пламенную речь» Киеву, который по-прежнему сохраняет экономическую, продовольственную и транспортную блокады неподконтрольных территорий.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.