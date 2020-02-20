МИД РФ отреагировал на обвинения Грузии в причастности к кибератакам

Москва, 20 февраля. Россия не планировала и не планирует каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела Грузии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Он отреагировал на обвинения грузинского внешнеполитического ведомства в адрес России. В МИД Грузии ранее заявили об ответственности Москвы за кибератаку на государственные ресурсы в октябре 2019 года, при этом никаких доказательств причастности не привели, напоминает «Газета.ru».

«Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей Грузии, которые их сделали. Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде», — приводит слова Руденко РИА Новости.

Подобные обвинения со стороны Грузии выглядят особенно странно с учетом того, что Россия, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предлагала государству международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности.

Представитель Кремля подчеркивал, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберпространстве.

Атака, о которой заявили грузинские дипломаты, произошла 28 октября 2019 года. Она была направлена на системы администрации президента Грузии, ресурсы судебных органов, советов муниципалитетов страны и различных государственных, коммерческих и медийных организаций.

Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что она была спланирована ГУ Генштаба ВС РФ, противоречит нормам международного права и является нарушением суверенитета страны.