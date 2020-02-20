Трампу выгодны претензии Эрдогана на сирийский Идлиб

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Минобороны РФ, на севере Сирии боевики осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения Сирийской арабской армии (САА) в направлении Кминас – Найраб. Помогали террористам в наступлении Вооруженные силы Турции. Подробнее о том, почему турецкая сторона решила осуществить попытку прорыва именно сейчас - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Неудачная попытка турков отбить Найраб

Действия боевиков, по данным ЦПВС, в ходе наступления 20 февраля поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии.

Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов, среди которых находились члены группировок «Национальный фронт освобождения» и запрещенных в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Таухид валь-Джихад». Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки незаконных вооруженных формирований. В результате был уничтожен один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по позициям САА. В результате удара четверо сирийских военнослужащих получили ранения. Об этом российская сторона сообщила Турции, после чего огонь их артиллерии прекратился.

Центр обнародовал видео огневой поддержки турецкой батареей РСЗО наступления боевиков в Идлибе.

ЦПВС подчеркнул, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны турецких Вооруженных сил. Также в Минобороны во избежание инцидентов призвали Анкару прекратить поддержку действий террористов и снабжение их оружием.

«Последнее предупреждение»

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь разразился угрозами. Он пообещал до конца месяца начать военную операцию в Идлибе, если сирийская армия не отойдет за турецкие позиции. Примечательно, что турки ввели в САР регулярную армию без санкций главы Сирии Башара Асада и теперь бок о бок с террористами незаконно удерживают часть территории провинции Идлиб.

«Мы не оставим Идлиб сирийскому режиму, не понимающему решительности нашей страны», — заметил Эрдоган, назвав свое заявление «последним предупреждением» для Асада.

Кроме того, президент Турции заявил, что уже поставил в известность Вашингтон о своем намерении начать военную операцию в Идлибе.

Маневр в сторону Запада

Анкара, в течение последних трех лет переживавшая напряженные отношения с США, на прошлой неделе обратилась за помощью в НАТО и Вашингтон. При этом, американская сторона совсем не прочь склонить Турцию на свою сторону.

На минувшей неделе Эрдоган побеседовал по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. По его итогам глава Белого дома сообщил СМИ, что между Вашингтоном и Анкарой налажено «тесное взаимодействие» по вопросу сирийского Идлиба. Еще недавно открыто глумившийся над Эрдоганом Трамп назвал президента Турции «сильным и жестким» лидером, отметив, что у них сложились «хорошие отношения».

Амбиции Эрдогана Вашингтону лишь на руку

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заявил ФАН, что глава турецкого государства пытается оживить некогда великую империю, оккупируя чужие земли. Непомерные аппетиты политика лишь на руку Вашингтону.

«Дело в том, что Эрдоган исполняет завет Османской империи, и, соответственно, всеми силами пытается удержаться на севере Сирии. Сейчас это происходит, потому что мы видим контрпропаганду со стороны России, видим контрответ насчет деятельности «белых касок». Также мы видим, что, в принципе американцы благоволят тому, чтобы и Турция и Израиль активнее включились в сирийскую кампанию и могли бы включить ту или иную ее часть в свой состав», — заметил Бредихин.

По мнению эксперта, в настоящее время на севере САР Эрдоган действует исключительно в рамках собственных амбиций, но ни в коем случае не в миротворческих целях.