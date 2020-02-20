Лещенко ответил сенатору, пристыдившему артистов за жалобы на пенсию

Москва, 20 февраля. Певец Лев Лещенко ответил сенатору Валерию Рязанскому, пристыдившему российских артистов за жалобы на «маленькие» пенсии. Лещенко отметил, что артисты жалуются не на свои пособия, а на выплаты простым людям.

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться», ― заявил сенатор.

Лещенко подчеркнул, что Рязанскому нужно внимательнее читать то, что говорят звезды. Артисты говорят о мизерных пенсиях простых россиян. На свои пособия звезды не жалуются, объяснил певец.

«Мизерные пенсии у народа, а артисты что, артисты переживут. Мы за пенсиями даже не ходим — такие они такие маленькие. Почему я говорил о моей жене, у нее 8 тысяч пенсия, неужели это нормально? Это еще хорошо, что у меня есть гонорары», ― заявил Лещенко в комментарии KP.RU.

Кроме того, певец добавил, что жизнь у артистов не такая легкая, как думает Рязанский. Лещенко прокомментировал заявление сенатора о том, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей.

«У него, наверное, зарплата 300 тысяч рублей. Конечно, что ему жаловаться», ― возмутился певец.

Ранее недовольство размером своей пенсии выразил актер и телеведущий Леонид Якубович. По его словам, как пенсионер он получает 23 тысячи рублей. Телеведущий отметил, что не тратит эти деньги, так как ему хватает зарплаты. Отложенные деньги он рассчитывает передать дочери или внучке на обучение.