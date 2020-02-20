Известные политики и актеры поделились забавными армейскими байками и воспоминаниями

Известные политики и популярные актеры собрались сегодня в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» по случаю предстоящего Дня защитника Отечества. Участники пресс-конференции рассказали о своем отношении к армии и поделились удивительными историями из армейской жизни. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте событий.

На мероприятии под названием «День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин» с приветственным словом к собравшимся выступил генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

«Наша пресс-конференция посвящена Дню защитника Отечества. Мы собрали самых уважаемых гостей нашего города, спикеров, которые сегодня посоревнуются. У нас будет конкурс армейских баек и сборка-разборка автомата», — анонсировал он.

Руководитель ФАН также сообщил об онлайн-голосовании, которое будет проводиться за лучший армейский рассказ участников мероприятия. После чего член Федерации военно-прикладного спорта «Морской десант» показал мастер-класс по ножевому бою, впечатлив присутствующих работой с холодным оружием.

Актер театра и кино Сергей Кошонин первый вызвался рассказывать свою армейскую байку. Артист признался, что сам хотел побыстрее отслужить, так как во времена его молодости было невозможно «откосить» от армии. Его направили в армейский ансамбль песни и пляски. Во время одного из номеров он отвечал за свет на театральной площадке. Все шло нормально, однако дальнейшее развитие событий чуть не перечеркнуло всю жизнь Кошонина.

«Номер ансамбля песни и пляски начинается, а я заранее вышел на балкон. Иду, а меня спрашивают: «Вы куда»? — «Я к пистолету». Потом вокруг свет в лицо и вопросы: «Где этот террорист? Орудие где? Где пистолет?». Меня повели по винтовой лестнице. На концерте тогда присутствовал министр обороны маршал Устинов. Пистолетом называется прожектор», — пояснил артист.

Затем своей армейской историей поделился Заслуженный артист России, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, который служил на Черноморском флоте. В октябре 1983 года он был в походе, в том числе у берегов Греции. Он напомнил о забавном разговоре сослуживцев, которые намекали, что будущий артист похож на грека и может сбежать, чтобы остаться в теплой стране.

«Завтра пойдем в увольнительную, смотрите за Самсоновым. — Почему? — Вы видели их всех? Самсонов только форму скинет, мы не отличим от других», — поведал он присутствующим.

Не остался в стороне популярный российский актер Евгений Дятлов. Он рассказал несколько смешных случаев из армейского быта, в том числе о том, как командование поздравляло солдат с Днем защитника Отечества. Когда Дятлов служил в армии, командиром его части был красивый и энергичный офицер, который отличался от всех своим энтузиазмом. Полной противоположностью оказался его заместитель — он ходил на полусогнутых ногах, фуражка не по размеру. Честь поздравить солдат с праздником выпала ему, но торжественный момент испортила ворона.

«Он к нам обращается, а тут ворона: «Кар-кар!». Он снова: «Здравствуйте, товарищи бойцы». Ворона снова: «Кар-кар!». Командир говорит: «Уберите птицу». Он снимает фуражку — раз в нее, два. На третий фуражка повисла на дереве. Фуражка упала, ворона улетела. Развод произошел, но настроение подняли», — заявил актер.

Среди участников мероприятия были видные политики города — депутат ЗакСа Петербурга Константин Чебыкин и муниципальные депутаты Вадим Войтановский и Олег Смакотин, которые тоже поделились армейскими воспоминаниями.

Затем Евгений Зубарев предложил участникам попробовать себя в сборке и разборке автомата Калашникова. Оружие предоставила Федерация военно-прикладного спорта «Морской десант». Первым попробовал разобрать автомат Евгений Дятлов. Присутствующие отметили хорошие навыки артиста, он с успехом справился с задачей. Продемонстрировал свои навыки и умения Олег Смакотин, который разобрал оружие раньше своего соперника Андрея Сороквашина — члена штаба и попечительского совета Суворовского училища.

После этого актеров и политиков ждал видеоконкурс. В том числе им нужно было понять, кто из российских звезд служил в армии. Большинство гостей с первого раза угадывало, кто проходил тяготы и лишения военной службы, а кто нет. В процессе игры гости прониклись таким взаимопониманием и симпатией друг к другу, что решили поддержать праздничный настрой песнями военных лет. Роль музыканта и запевалы на мероприятии взял на себя Евгений Дятлов. Гости охотно подпевали ему.

В это время вернулся модератор с результатами онлайн-голосования по конкурсу за лучший армейский рассказ. И победителем по итогам оказался Евгений Дятлов. Гости отметили разносторонний характер артиста.

«И рисует, и поет, и танцор, и боксер», — с одобрением восклицали собравшиеся.

Всем остальным участникам праздничного события также были вручены подарки от Медиагруппы «Патриот».