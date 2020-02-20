Главные новости 20 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 20 февраля.

Американская актриса Ким Кардашьян выложила откровенные фото в купальнике, сделанные в бассейне на берегу океана. Кардашьян блеснула формами в бикини у океана.

Парламентарий отметил, что гнетущее ожидание психологически очень выматывает военных. Депутат Рады Рахманин заявил о деморализации ВСУ в Донбассе.

Климкин пожаловался на «реальную опасность» от вероятной «сделки» между Россией и Западом. В Совфеде допустили «сделку» с Западом и возвращение Украины в сферу влияния Москвы.

Заявление было сделано после закрытого заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности. Украина надеется на повышение статуса в НАТО до «партнера».

Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магадане, пострадали два человека. Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магадане, есть пострадавшие.

В СК сообщили, что на теле покойного обнаружены следы насильственной смерти. Вылечившегося от ОРВИ гражданина Китая убили в Курской области.

По факту произошедшей аварии организована проверка. Машина насмерть сбила двух пешеходов в Крыму.

Анонс показа 23 февраля советских фильмов на телеканале «Интер» спровоцировал на Украине скандал. Скандал разгорелся на Украине из-за показа советских фильмов 23 февраля.

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что выдвижение эстонскими политиками территориальных претензий к РФ является глупостью. Лидер оппозиции Эстонии раскритиковала власти за территориальные претензии к Росси.и

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 20 февраля. В Совфеде предложили трудоустроить больше заключенных.