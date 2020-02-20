Евгений Дятлов напомнил критикам Дня Победы о том, какой кровью она досталась

Санкт-Петербург, 20 февраля. День Победы – важный праздник «со слезами на глазах», а те, кто критикует традиции его проведения, должны предложить инициативу, а не разбрасываться словами. Об этом заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей известный актер Евгений Дятлов.

Заслуженный артист России в четверг принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», приуроченной к 23 февраля. Актер, говоря о защите Родины, прокомментировал грубые заявления о том, что 9 Мая — «лежалое прошлое», якобы «абсурдное» как праздник.

«Я считаю, это просто какие-то реакции. Человек внутренне чувствует давление от внешнего мира, ему нужен раздражитель, чтобы туда выплеснуться. Внутри у него неспокойно, он и высказывается», — подчеркнул Дятлов.

По его мнению, если кто-то выступает с критикой, оспаривает то, как проводится в настоящее время праздник – с парадом Победы, военной техникой на Красной площади – должен предложить альтернативу.

«Если не нравится, как сейчас проводится празднование, что-то сделайте, черт побери. Выскажите инициативу. Поборемся за нее, проголосуем, обсудим», — добавил актер.

Он посоветовал критикам и скептикам, кому парад Победы кажется «унылым мероприятием», представить себе картинку той самой Победы, вырванной у врага в 1945 году тяжелым путем. Дятлов напомнил о том, какой кровью досталась Победа.

«Этот момент, когда ты выжил, ты победил, хотя еще четыре года назад тебе никто не мог такое обещать. У кучи моих близких и родных дедушки и бабушки воевали, пережили это напряжение, эту жуть. Все могло быть иначе. Это кровавая Победа, но это Победа, парад именно по этому поводу. Я считаю, что это праздник со слезами на глазах, все правильно. Никто не говорит, что мы все забыли», — отметил Дятлов.

Артист также отреагировал на провокационную фразу «Можем повторить», которую в последние годы можно встретить не только на просторах Сети, но даже в виде наклеек на стеклах автомобилей.

«Я прекрасно понимаю, из какой зоны это дует. Это примерно как MMA, бойцы без правил – это трэш-ток. Понятно, что ни один умный человек не будет это ни поддерживать, ни говорить. Это трэш-ток определенного уровня интеллекта. Кто вокруг этого хайпует, понятно же, какие они себе баллы выигрывают, перед кем. Это ляпают ребята, у которых много мышц, мало мозгов. И эти мышцы выдавливают из них все реплики. Ерунда», — заключил собеседник ФАН.

Ранее подобное заявление о том, что народу якобы «не нужен» День Победы оскорбило ветерана Василия Рыбакова. Автором провокационного высказывания стал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Участник Великой Отечественной войны, прошедший Сталинград и Курскую битву, посоветовал провести с ним разъяснительную работу, и показать, например, ранения фронтовиков.