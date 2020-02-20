Журавко подвел итог украинского Евромайдана

Киев, 20 февраля. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко подвел итоги так называемого Евромайдана, комментируя очередную годовщину госпереворота.

По словам политика, современная украинская власть называет свержение экс-президента Виктора Януковича «Днем победы Майдана», хотя на самом деле речь идет о дне гибели Украины. Журавко отметил, что люди, вышедшие на улицы в те дни, в большинстве своем были хорошими, но недалекими, поскольку поверили «сказкам яценюков» о том, что евроассоциация позволит украинцам жить и работать в Европе. И теперь можно «пить за родину не чокаясь».

Однако пенсионеры, которые носили восставшим чай, не стали получать более высокие пенсии, а сами участники Майдана ездят в Европу только, чтобы собирать за деньги клубнику.

«Так что говорить о победе Майдана глупо. Победила очень узкая клика людей. Кучка тех, кому не жалко было ни Беркут, которым они стреляли в лица, ни своих же, которым они стреляли в спины. Так что нет, Майдан не победил. Убийцы и воры — вот кто победили. Только крысы так поступают со своими», — пишет Журавко в Facebook.

Экс-депутат с сожалением констатировал, что новая власть, которую народ избрал, чтобы она изгнала и наказала тех, «кто захватил родину 6 лет назад», теперь их поддерживает и продолжает прежнюю риторику. Он выразил опасение, что при президенте Владимире Зеленском продолжится война в Донбассе и разложение страны. Только теперь к команде прежних «стервятников, которые ее объедают», присоединились новые.

Напомним, что Евромайдан произошел на рубеже 2013 и 2014 годов. Итогом госпереворота стала гражданская война в Донбассе, крах экономики, радикализация общества, тотальная украинизация и рост националистических настроений, которые получили безоговорочную поддержку со стороны государства.