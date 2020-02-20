Дятлов рассказал, какие фильмы о войне оказали на него наибольшее влияние

Санкт-Петербург, 20 февраля. Известный актер Евгений Дятлов назвал историческую драму режиссера Стивена Спилберга «Список Шиндлера» военным фильмом, оказавшим на него наибольшее влияние. О том, какие картины по этой теме стоит посмотреть, он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Список Шиндлера», поскольку это история о человечности в нечеловеческой обстановке. «На войне как на войне», «Был месяц май», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Торпедоносцы» — очень классный фильм, «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», — перечислил собеседник ФАН высоко оцененные им киноленты.

Дятлов объяснил, что упомянутые им фильмы снимались по большей части теми, кто войну либо помнил ребенком, либо вообще был участником событий.

«Они сражались за Родину». Они (создатели фильма. — Прим. ФАН) практически все воевали», — добавил артист.

Запомнился ему и другой фильм режиссера Спилберга — «Спасение рядового Райана».

«Вот там есть чувство меры: там и правда, окопная такая, тяжелейшая, страшная, и пафос. Эта нелепость, эта нелогичность войны, абсурдность – вот она вся. Фильм четко выдерживает мысль обоюдоострую», — считает актер.

Как отметил Дятлов, есть еще столько заслуживающих внимания сюжетов, о которых можно рассказать посредством кинематографа.

«Не надо кланяться, не надо заигрывать ни с Голливудом, ни с чем, надо тянуть свою линию, быть честным. Надо не забывать, что это твоя Родина, снимать фильмы с любовью к ней», — заключил собеседник ФАН.

Заслуженный артист России в четверг принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», приуроченной к 23 февраля. Вместе с другими спикерами он поделился интересными историями из армейской жизни и даже разобрал автомат на время.