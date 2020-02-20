Вассерман предложил наплевать на тех, кто обвиняет Россию в кибератаках

Известный российский политолог и журналист Анатолий Вассерман заявил, что Соединенные Штаты Америки, обвинив Россию в якобы совершенных ее хакерами кибератаках против Грузии, просто хотят все свалить со своей больной головы на здоровую. Публицист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Тбилиси о том, что Москва якобы спланировала кибератаку на грузинские сайты.

«Основной массив кибератак по всему миру ведут разнообразные спецслужбы Соединенных Штатов, — подчеркнул Вассерман. — И, естественно, они очень хотят перевалить со своей [больной] головы на здоровую. Вот и цепляются за каждый маломальский удобный повод».

По словам собеседника ФАН, на данный момент технология кибератак такова, что только в самых редчайших случаях есть шанс определить, кто принимал участие в этом деле.

«Причем это возможно лишь, если речь идет о людях совершенно безграмотных, — пояснил политолог. — Поэтому, полагаю, что нет никаких оснований считать, что это (атака на Грузию. — Прим. ФАН) — дело русских рук. Как раз потому, что наши хакеры во всех «легендах» числятся самыми умелыми и самыми ловкими».

И если это действительно так, то авторы этих легенд самым очевидным образом не имеют никаких оснований для того, чтобы утверждать — вот, данная конкретная атака совершена именно гражданами РФ, отметил Вассерман.

«То есть, они сами себе противоречат, что всегда и получается у любых лжецов, — сказал он. — Ну и как нам всем к этому относиться? Конечно, лучше всего было бы наплевать и забыть. Но, к сожалению, эти люди не дают нам забыть о себе. Поэтому можно просто наплевать».

Не успела Грузия заявить, что кибератака на ее сайты в октябре 2019 года была спланирована Россией, о чем сообщило агентство Reuters, тут же последовала реакция из США. Штаты, по словам государственного секретаря Майка Помпео, осудили «российскую кибератаку».

Ранее Анатолий Вассерман назвал плюсы от возможного возвращения американцами России Аляски.