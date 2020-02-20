«Одноклассники» запустили анимированные обложки на музыкальной витрине

Москва, 20 февраля. Социальная сеть «Одноклассники» запустила анимированные обложки на музыкальной витрине. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Федерального агентства новостей.

В настоящее время анимированные обложки доступны только в веб-версии. Анимированные обложки могут сопровождать отдельный трек, альбом или сборник. Кроме того, такие обложки могут размещаться на страницах артистов.

Анимированные обложки будут использоваться для анонсов музыкальных новинок. Кроме того, артисты и лейблы могут самостоятельно предлагать «Одноклассникам» короткие видеоролики для размещения их на музыкальной витрине в качестве баннеров. Кроме этого, музыканты и лейблы могут предлагать свои короткие видео для их размещения на музыкальной витрине в качестве баннеров.

Согласно результатам тестирования, пользователи охотнее кликают на анимированные обложки, чем на ссылки, украшенные статичной картинкой. При этом на музыкальной витрине будет размещаться ограниченное количество анимированных баннеров, чтобы не раздражать пользователей.

Новую функцию уже опробовала российская певица Zivert. 14 февраля артистка представила свою новую песню — «ЯТЛ» (Я тебя люблю). «Одноклассники» разместили композицию на музыкальной витрине, дополнив публикацию анимированным баннером, на котором Zivert отправляет пользователям воздушный поцелуй.