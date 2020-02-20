Спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари заявил о стремлении к миру и выразил обеспокоенность ролью Турции в урегулировании конфликта в стране. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил, что фактически Турция уже превратилась в одну из сторон конфликта, что полностью противоречит всем нормам международного права о невмешательстве и тем решениям мирового сообщества, которые были достигнуты в Берлине.

«Турция грубо нарушает эти решения и своими действиями приводит только к эскалации напряженности. Заявление Мевлюта Чавушоглу (глава МИД Турции. — Прим. ФАН) — всего лишь попытка каким-то образом оправдать свои экспансионистские действия якобы тем, что другие страны никак не могут справиться с этой ситуацией, не заинтересованы в этом и потому не вмешиваются. И поэтому Турция якобы берет на себя эти функции «умиротворителя», — говорит Владимир Шаповалов.

Собеседник ФАН отмечает фальшивость турецкой позиции, так как действия официальной Анкары не ведут к миру, а напротив, разжигают конфликт, и это носит деструктивный характер в двух направлениях.

«С одной стороны, участие Турции усиливает межливийское противостояние, поскольку подпитывает сопротивление ПНС. А поскольку ПНС в настоящий момент не пользуется поддержкой большинства ливийского населения, действия Турции приводят к тому, что конфликт только усиливается из-за поддержки триполитанского правительства турецкой армией. С другой стороны, внешняя проекция вмешательства Турции зеркально приводит к вмешательству со стороны арабских государств на противоположную сторону конфликта — на сторону Хафтара. Потому действия Турции о всех смыслах направлены не на завершение конфликта, достижение мира, поиск политических компромиссов, а на эскалацию конфликта», — утверждает эксперт.

Ранее Ахмад аль-Мисмари отметил крайнюю озабоченность тем фактом, что в тот момент, когда командование ЛНА стремится к миру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о нанесении ударов по Триполи и по войскам ЛНА турецкой штурмовой авиацией. Тем самым Анкара показывает, что заинтересована в эскалации конфликта.

«Турции не нужны люди в Ливии. Ей нужна только нефть и выжженная земля», — подытожил представитель Ливийской национальной армии.

Анализируя действия турецкого лидера, Мисмари назвал его «президентом Триполи» — Эрдоган угрожал ЛНА, что идет в противоречие со всеми договоренностями.

«Комментируя данное заявление, необходимо подчеркнуть, что действия Турции грубо нарушают интересы ливийского народа. Речь идет о том, что Турция под видом помощи ПНС фактически решает свои геоэкономические и геополитические задачи», — считает эксперт.

По мнению Владимира Шаповалова, таким образом Турция, с одной стороны, подобными заявлениями пытается добиться возможности эксплуатировать ливийские и средиземноморские природные ресурсы. С другой стороны, это, по сути, является проекцией имперских амбиций Анкары, которая пытается на основе идеологии неоосманизма воссоздать сферу влияния в Средиземноморье, которая была бы сопоставима с прежней территорией Османской империи XIX века.

«Соответственно, действия Турции в Сирии, Ливии, Ираке и ряде других стран фактически направлены на экспансию и расширение своей сферы влияния, что, конечно, является проявлением агрессии в отношении ливийского народа», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о нанесении нескольких артиллерийских ударов по позициям ЛНА со стороны турецких наемников, базирующихся в Триполи в парке ан-Наср. Кроме того, на силы Ливийской национальной армии было совершено нападение с помощью беспилотника — воздушный аппарат бомбил район Вади ар-Рабия. БПЛА удалось сбить.