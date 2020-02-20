Аваков продемонстрировал митингующим в Полтавской области владение тремя языками

Киев, 20 февраля. Глава МВД Украины Арсен Аваков поговорил с митингующими против размещения эвакуированных из Китая граждан жителями на трех языках: русском, украинском и матерном. Об этом свидетельствует видео, на которое попал момент беседы.

Руководитель силового ведомства прибыл в Полтавскую область, чтобы пообщаться с украинцами, выступающими против прибытия в регион сограждан, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса, сообщает «Царьград».

Предупредив присутствующих фразой «не при камере будет сказано», Аваков начал объяснять одному из митингующих причину стычек между ними и полицией.

«А вы ему говорите: «Иди (нецензурное выражение. — Прим. ФАН)», и дальше начинается эмоция, я ж розумію (понимаю. — Прим. ФАН)», — сказал он наполовину на русском, наполовину на украинском и отчасти на матерном языке, продемонстрировав владение каждым.

Видеороликом с диалогом главы МВД с гражданами в своем Telegram-канале поделилась российская телеведущая Ольга Скабеева.

«Действительно, полиция с народом», — с иронией оценила она общение.

Напомним, 18 февраля жители Полтавской области устроили протесты в связи с прибытием в регион украинцев, эвакуированных из КНР на фоне вспышки коронавируса. Недовольные граждане заблокировали дороги и учинили стычки с полицией.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил их поведение, указав на то, что таким образом они показали «далеко не лучшую сторону» своего характера.

Депутат Верховной рады Юрий Бойко, комментируя протестную акцию, выразил уверенность в том, что беспорядки произошли по вине государственного Минздрава, который не смог доходчиво объяснить населению, что врачи защитят его от коронавируса.