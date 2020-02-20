Сирия, 20 февраля. Прогремел взрыв на западе города Дамаск. Командир группировки «Фиркат аль-Хамза» заявил о начале контрнаступления в Идлибе. В населенном пункте Аджара на западе Алеппо были найдены несколько складов с вооружением боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выполняли задачи по разминированию местности в городе Дума в Восточной Гуте Дамаска; обнаружили склады с вооружением исламистов в освобожденном населенном пункте Аджара на западе Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: атаковали позиции САА в районе города Ан-Найраб юго-восточнее Идлиба.

Провинция Дамаск

Новостной портал Halab Today TV сообщает о том, что в столице прогремел взрыв. По предварительным данным, детонировала бомба, заложенная внутри пикапа. Инцидент произошел в районе Аль-Марджа на западе Дамаска. Никакой информации о последствиях случившегося пока не поступало. Более подробные сведения пока выясняются.

Тем временем северо-восточнее столицы продолжают работать саперы Сирийской арабской армии (САА). В соответствии с данными, предоставленными российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, задачи по разминированию местности выполнялись в городе Дума в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести работы по зачистке местности в освобожденных районах на западе Алеппо. Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщил об обнаружении нескольких схронов с вооружением, принадлежавших исламистам, в населенном пункте Аджара. Отмечается, что все склады находились под землей и были связаны системой подземных ходов. В числе изъятого из них арсенала находятся боеприпасы немецкого, итальянского и турецкого производства, а также большое количество СВУ. Напомним, деревня перешла под контроль сил САР в начале прошлой недели.

Провинция Идлиб

Развернулись столкновения в районе населенного пункта Ан-Найраб к юго-востоку от административного центра провинции. Как передает Telegram-канал (rybar), боевики протурецких вооруженных формирований, поддерживаемых прибывшими к линии разграничения сил турецкими военными, предприняли попытку вернуть ранее утраченные территории.

Вслед за первыми сообщениями о начале вооруженного противостояния последовало заявление полевого командира группировки «Фиркат аль-Хамза», входящей в состав протурецкой «Сирийской национальной армии», по словам которого, боевики начинают полномасштабную военную операцию в Идлибе. Напомним, сирийские войска начали наступление в «Большом Идлибе» в конце прошлого года, и почти за два месяца им удалось освободить более 1500 квадратных километров территории. В том числе, под контроль САА перешла стратегическая трасса М-5.

Сообщения о боях на направлении Кминас — Найраб прокомментировали представители Центра по примирению враждующих сторон. По информации ЦПВС, для предотвращения прорыва боевиков за линии обороны САА по просьбе сирийского командования боевые вылеты в зонах оккупации радикалов осуществили ВКС России. Самолеты СУ-24 нанесли удар по группе джихадистов, пробравшейся на подконтрольные САА территории, что позволило отразить атаку. Более того, были уничтожены 12 единиц военной техники исламистов, среди них — танк, шесть БМП и пять пикапов, оснащенных крупнокалиберными орудиями. Российской стороной был зафиксирован факт артобстрела со стороны ВС Турции, в результате чего пострадали четверо сирийских солдат. Отмечается, что после доведения этих сведений до турецкой стороны, огонь был прекращен.

Провинция Эс-Сувейда

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в Эс-Сувейде прошли массовые празднества, участники которых выразили свою благодарность Сирийской арабской армии (САА) за освобождение обширных территорий в Алеппо и Идлибе. Жители воздают хвалу решимости сирийского народа в борьбе с терроризмом. Напомним, в минувшее воскресенье стало известно о том, что город Алеппо и его пригороды полностью перешли под контроль правительственных сил впервые за последние восемь лет. Еще ранее от исламистов были зачищены юго-восточные районы Идлиба, включая города Маарет ан-Нуман и Серакиб.