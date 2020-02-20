Волочкова в вечернем платье рухнула на пол во время фотосессии

Москва, 20 февраля. Известная российская балерина Анастасия Волочкова упала, поскользнувшись на собственном вечернем платье во время фотосессии.
Как видно на кадрах ролика, который уже появился в Сети, сперва танцовщица изобразила балетную позу, после решила сменить опорную ногу, потеряла равновесие и рухнула на пол прямо перед камерами.
Отметим, что это уже не первый раз, когда длинные одеяния подводят Волочкову. Аналогичная ситуация произошла в ноябре 2018 года в Москве. Во время концерта балерина подошла к краю сцены, чтобы принять цветы, возвращаясь назад, она поскользнулась на платье и растянулась на сцене под удивленный возглас зрителей.
Впрочем, балерине хватило самоиронии, чтобы выложить видео со своим фиаско в Instagram. Артистка призналась, что ей было ужасно больно. Когда она покидала концертный зал, то обнаружила, что не может самостоятельно спуститься по лестнице из-за боли.
Без приключений, видимо, у меня не бывает...???? Вот и вчера на концерте произошло непредвиденное. Моя любовь к цветам и внимание к людям сыграли свое...???? Одна добрая женщина, представитель детской клиники им. Башляевой от всего коллектива и главного врача Исмаила Османова преподнесла мне букет любимых белых роз. Это было в середине концерта после моей песни. На мне было длинное платье со шлейфом. Мне захотелось обнять эту женщину и я решила подойти к краю сцены.. а там был скользкий наклон..???? Я приняла букет и обняла ее. А поднимаясь по склону обратно с букетом в одной руке и микрофоном в другой, наступила пуантом на шлейф платья в стразах, поскользнулась и сильно упала..???? Боль была дикая и я очень испугалась???? Я смогла подняться, вскарабкаться на этот подъем.. Я была тронута поддержкой всего зала ???????? Говоря слова благодарности, я испугалась, что не смогу продолжить концерт. Но меня спасли позитив, вера и сила воли. Я сказала моим зрителям, что это счастье-падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами ???????? И от любви ❤ Я исполнила оставшиеся хореографические и вокальные композиции! Сцена меня лечит!???????? И стойкость. Но выходя из ДК я испытывала такую боль, что не могла самостоятельно спускаться по лестнице...???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #концерт #дети
«Поднимаясь по склону обратно с букетом в одной руке и микрофоном в другой, наступила пуантом на шлейф платья в стразах, поскользнулась и сильно упала. Я была тронута поддержкой всего зала. Говоря слова благодарности, я испугалась, что не смогу продолжить концерт», — прокомментировала инцидент Волочкова.
Некоторые подписчики традиционно начали критиковать танцовщицу («Стесняюсь спросить, а оно по-настоящему где-то танцует?»). Другие, напротив, поддержали артистку, отметив силу ее духа («Вы умничка, я бы не смогла взять себя в руки после такого падения»).