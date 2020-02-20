В Сети разгорелся скандал из-за призыва блогера сбить самолет с украинцами из КНР

Киев, 20 февраля. Скандал разгорелся в украинском сегменте Интернета из-за аморального высказывания украинки по поводу прибытия в страну самолета с эвакуированными из китайского города Ухань соотечественников.

Провокационную запись оставила на своей странице в Facebook пользователь по имени Марина Лобок. За считанные минуты под публикацией собралось несколько десятков гневных комментариев.

«Не в тот самолет попала ракета», — говорилось в публикации.

«Как таких уродов как ты земля носит?» — возмутилась Любовь Шевченко.

«Ты понимаешь, что призываешь к терроризму?» — ошарашила запись девушки Ирину Бару.

«Мозги совсем потерялись?» — поинтересовался Руслан Олегович.

«Вы в здравом уме? Там же ваши соотечественники», — указала Swetana Vost.

«За такой пост сажать надо. Летят наши украинцы, мы должны их принять, даже если они больны, врачи будут лечить», — подчеркнула Smile Olga.

«ПолитНавигатор» не исключил, что блогер намекнула на причастность украинской стороны к крушению малайзийского самолета MH-17 над Донбассом в 2014 году. Поэтому, осознав, что написала лишнее, девушка изменила публикацию.

По информации «Обозревателя», пост написала не Марина, а ее отец Николай Лобок. По его словам, он якобы не имел в виду лайнер, следовавший из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Напомним, в Полтавской области украинцы протестуют против прибытия и размещения эвакуированных из КНР из-за коронавируса соотечественников.