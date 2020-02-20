Дюжев призвал каждого поставить себя на место героев из 6-й роты псковских десантников

Герои из 6-й роты псковских десантников — это наши 300 спартанцев, поэтому мы должны сделать все, чтобы память о них сохранялась. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной скорой премьере обновленного музыкального спектакля «Воины духа», заявила главный продюсер постановки Марина Ким, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Спектакль посвящен подвигу десантников, вставших на пути многократно превосходящих банд Хоттаба и Басаева. По словам Ким, спектакль представляет собой уникальное смешение жанров. Впервые публика его увидела в 2004 году, однако за прошедшее время технологии ушли вперед, и вскоре зрителям представят во многом иной музыкальный блокбастер, как называют свое детище авторы.

«Сейчас технологии позволяют использовать в спектакле голограммные изображения реальных десантников. Наша задача — привлечь внимание молодежи, чтобы у них был еще один повод узнать о подвиге 6-й роты», — подчеркнула Ким.

Она рассказала, что «Воины духа» будут показаны не только в Москве, но и в Пскове, Рязани и других городах.

Как рассказал на пресс-конференции автор идеи и либретто Игорь Исаков, его всегда интересовала мотивация подвига псковских десантников.

«Эти ребята принадлежали к «поколению пепси», как их тогда называли. У них был выбор, им предложили взять очень большие деньги. Они могли пропустить боевиков и остаться живыми, но они предпочли остаться верными присяге», — заметил он.

По его словам, «Воины духа» — это уже не просто спектакль о подвиге псковских десантников. Его надо понимать шире — как историю борьбы добра со злом. А в центре музыкального спектакля — любовь. Именно любовь к близким людям, к Родине, считает Исаков, стала той мотивацией, благодаря которой молодые десантники совершили подвиг.

Актер, исполнитель одной из главных ролей в музыкальном блокбастере, Дмитрий Дюжев рассказал, как глубоко поразил его подвиг комбата Марка Евтюхина, вызвавшего огонь артиллерии на себя.

«Как нам, простым людям, приблизиться к тем героям, чьи имена живут в памяти многих поколений? Этот вопрос не может не волновать мое сердце», — признался Дюжев.

Актер рассказал, что в детстве, как и многие его сверстники, играл в «войнушку», мечтал стать героем, защищающим Родину.

«Участвовать в таких спектаклях, как «Воины духа», — это моя обязанность, человеческая и гражданская. Я бы хотел, чтобы каждый поставил себя на место воинов из 6-й роты и задал себе вопрос: «А я так смог бы?»

Сыгравший в музыкальном блокбастере Никита Пресняков приоткрыл один из спецэффектов, которые используются в постановке. В частности, из виар-очков, которые носит его герой, будет вылетать «некая сущность».

Председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков считает, что спектакль «Воины духа» — это дань памяти всем тем героям последних десятилетий, кто положил на алтарь Отечества свои жизни.

«Я считаю, что данную постановку надо перевести и в формат художественно-документального фильма, чтобы напомнить многим людям о подвиге 6-й роты», — заявил Колмаков.

На пресс-конференции присутствовал Владимир Воробьев — отец героя из 6-й роты псковских десантников Алексея Воробьева, который в рукопашном бою убил одного из главарей бандитов — Идриба, но вскоре погиб сам.

«Мы не до конца осознали, какое это было событие, как повлияло оно на самосознание нашего народа в начале 2000-х годов», — сказал Владимир Воробьев.

По его словам, горечь потери не оставляет его, до сих пор сын снится ему.

«Но я горжусь, что он погиб за Россию, а не был убит в криминальных разборках», — сказал отец Андрея Воробьева.

Присутствовавший на пресс-конференции участник двух чеченских кампаний офицер спецназа Андрей Лобанов в эксклюзивном интервью ФАН сказал, что поддерживает идею музыкального спектакля, поскольку она служит сохранению памяти о героях.

Лобанов был командиром отряда, который первым оказался на месте гибели 6-й роты. Он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей некоторые подробности тех событий. Они будут опубликованы в материале, посвященном 20-летию подвига 6-й роты псковских десантников.

«Во время чеченских кампаний было совершено много подвигов, которые необходимо сохранить в памяти нашего народа. Но подвиг 6-й роты стоит особняком, поскольку именно во время этого боя был проявлен массовый героизм», — отметил собеседник ФАН.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Северного Кавказа 90 бойцов 6-й роты псковских десантников приняли неравный бой с двумя тысячами боевиков под руководством Хоттаба и Шамиля Басаева. Из 90 солдат и офицеров 6-й роты выжили только шестеро. Потери боевиков, по разным оценкам, составили от 400 до 600 человек.