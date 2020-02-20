Оставшаяся в Китае украинка объяснила, почему боится возвращаться домой

Киев, 20 февраля. Граждане Украины, оставшиеся в Китае, рассказали о причинах отказа от эвакуации из охваченной вспышкой коронавируса страны. По словам украинцев, они побоялись возвращаться из-за травли на родине.

Гражданка Украины Кристина Раду рассказала изданию «Йод», почему решила остаться в Китае. Она живет в городе Ичан, который закрыт на карантин уже месяц. По ее словам, в Китае она чувствует себя безопаснее, чем на Украине.

«Я хотела избежать травли, которая сейчас происходит в Украине. Просто я знаю людей, которые были здесь туристами и полетели домой, потому что у них не было денег оставаться здесь дольше. Сейчас они не могут находиться в родной стране из-за травли. Честно, я очень огорчена. На самом деле, слезы на глазах», ― рассказала Раду.

Украинка назвала своих соотечественников «пустоголовыми», ведь они не понимают, что эвакуированные люди не инфицированы.

«Дома будет тоже самое — просто травля: «Ты — больная, потому что оттуда приехала». Люди не умеют мыслить. Просто не соображают», ― добавила она.

Во вторник Украина выслала самолет в Китай, чтобы вывезти из страны своих граждан. Эвакуированных граждан Украины разместят на карантин в санатории в поселке городского типа Новые Санжары Полтавской области.

Однако жители украинского региона взбунтовались против эвакуации соотечественников. Автомобилисты заблокировали дороги, ведущие в поселок от трассы М-22 «Полтава», на въезде в Новые Санжары начались стычки с полицией.