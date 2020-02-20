Затулин объяснил, зачем в Конституции РФ нужны понятия «русские» и «сотечественники»

Закрепление в Конституции РФ понятий «русские» и «соотечественники» будет иметь реальные последствия, поскольку такое изменение основного закона повлияет на всю правовую систему. Кроме того, это будет иметь огромный психологический эффект, который скажется, в частности, не в последнюю очередь, на рождаемости среди русского населения. Об этом, отвечая на вопрос Федерального агентства новостей, заявил в ходе своей пресс-конференции в ИД «Комсомольская правда» депутат Госдумы Константин Затулин. ФАН поинтересовался, будет ли практический эффект от закрепления в Конституции РФ этих понятий.

Отвечая на вопрос ФАН Затулин напомнил, Конституция РФ — основной закон нашей страны и не стоит предъявлять ей претензии относительно того, что она не решает чьих-то конкретных жизненных вопросов.

«Ни одна конституция, ни одной страны не является инструкцией прямого действия. Конституция в целом задает курс российского законодательства. И она является отсылочной при любом принятии любого решения» — констатировал он во время пресс-конференции, темой которой стала «Русские в России и соотечественники за рубежом: о праве быть в конституции и законах».

ФАН в связи с этим считает также нужным напомнить, что законы и подзаконные акты РФ не могут противоречить основному закону, то есть — конституции.

По мнению Затулина, запись, о которой идет речь, позволит в дальнейшем в развитии законодательства обращать на это внимание и не сомневаться в том, что русские не понаехали куда-либо — на Кавказ, в Татарстан и тд, а что они находятся на абсолютно законных правах на всех территории РФ.

«В этом смысле мне конституция кажется поставленной с ног на голову. Надо ее поставить на ноги. Надо признать то, что является фактом», — заявил Затулин, отметив, что это очень важно не только для тех, кто живет в России.

По его словам, он получает много писем из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.

«То, что пишут мне, говорит о том, что это чрезвычайно заботит людей, которые оказались нашими русскими соотечественниками за рубежом. Они надеются, что Россия рассматривается как национальный очаг русского народа, как и других народов в том числе», — рассказал парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что слишком часто наши соотечественники сталкиваются с нерадивыми чиновниками в миграционных центрах, в частности — в «Сахарово», которые совершенно безразлично относятся к тому, что это — русские люди, бежавшие от войны и репрессий на Украине.

«Их ставят в длинную очередь. По 9-10 раз отправляют их править запятые в представленных документах. Это должно быть преодолено! И я считаю, что без поправки в Конституции РФ мы постоянно будем натыкаться на эти вопросы», — убежден Константин Затулин.

Он также поделился с журналистами своей обеспокоенностью дисбалансом в понимании «национального вопроса».

«Я столкнулся с дискуссией на ТВ о том, кто такие русские. Никто не задается вопросами — «кто такие адыги», «кто такие евреи», «кто такие татары»… Человеку достаточно сказать, что он — татарин! У него в свидетельстве о рождении это написано! Но если ты русский, начинается бесконечный разговор со ссылкой на Карамзина, который написал «потри каждого русского — найдешь татарина». И так далее, из серии — русские существуют или не существуют. Послушайте, но это же для меня как для русского человека оскорбительно, в конце концов! Я не понимаю, почему надо сомневаться в существовании русского народа», — поделился своими мыслями Затулин, добавив, что идея Карамзина уже опровергнута генетиками, которые сделали вывод, что основной генотип славянского населения по-прежнему сохраняется.

Затронув тему закрепления в конституции понятия «соотечественники», Затулин заявил, что самым лучшим ответом на вопрос, нужно это или нет, являются приходящие ему письма о том, что людям это необходимо.

«Они говорят — «нам это нужно — нас бортуют, нас не признают! Мы чувствуем предубеждение к себе!» Так давайте их успокоим, давайте их вдохновим! Ведь та депрессия, которая существует, приводит к тому, что русский народ гораздо более быстрыми темпами умирает в традиционных областях — деревнях и тд, — объяснил депутат. — Мы опять начали терять население, у нас опять отрицательное сальдо, которое не покрывает миграция. При этом русские меньше всех рождаются и больше умирают. Это разве не основание задуматься? Эта депрессия чем-то объясняется… В том числе тем, что во всех бедах окрест живущих народов обвиняются именно русские! Переписывание истории также добавляет депрессии… Каждый день человек слышит, что мы, оказывается, принесли в результате Победы в Великой Отечественной войне на чужие земли тоталитаризм, что мы на самом-то деле развязали Вторую мировую и тд».

Затулин полагает, что люди, заявляющие, что все это не имеет прямого отношения к вопросам рождаемости, очень сильно ошибаются. В связи с этим он привел процессы, которые были запущены после распада СССР, когда в т. н «нацреспубликах», хотя у всех были проблемы бытового и экономического характера, но у титульных народов и этносов, вдохновленных созданием своего государства, был подъем рождаемости. А русские мало того, что начали уезжать из регионов, так еще и гораздо меньше стали рожать.

«Это — фактор, который надо учитывать», — уверен Затулин.

При этом он добавил, что не предлагает пойти по израильскому пути, где есть фонды, занимающиеся стимулированием рождаемости в еврейских семьях.

Продолжив тему соотечественников, Затулин обратил внимание на то, что ряд законов являются во многом декларативными и не затрагивают интересы многих людей.

«Один закон говорит, что мы уважаем соотечественников, и, в частности, предоставляем им право упрощенного гражданства. А закон прямого действия, о гражданстве и о правовом положении иностранцев в России — найдите там слово «соотечественники»! Его там нету… В Госдуме уже несколько лет лежат законопроекты, в том числе — внесенные мной, касающиеся соотечественников. Но ответ государственно-правового управления и других инстанций — «нет». Амнистия для соотечественников с Украины — тоже ответ «нет», — поражается Затулин.

При этом, по его, словам, в то же самое время для граждан Молдавии, Киргизии и Таджикистана ответом стало «да», потому что этот вопрос был решен на уровне президентов.

«Но с Украиной никто не договорится по этому поводу! Они не заинтересованы в этом. Поэтому никакого поручения президента России нет, и закон лежит. И я надеюсь, что хотя бы после того, как в Конституции РФ это появится, у кого-то, наконец, возникнет повод обратить внимание на эту ситуацию», — подытожил Константин Затулин.

Напомним, разработка поправок в Конституцию РФ началась вскоре после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В своем обращении российский лидер заявил о необходимости внесения в основной закон страны ряда изменений. Весной этого года состоится всероссийское голосование за весь пакет поправок в конституцию.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Константин Затулин предложил внести в начало преамбулы конституции вместо прежней следующую формулировку: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».

Затулин обращает внимание на то, что в конституциях субъектов РФ содержится название титульных народов. Так, напоминает он, действующая конституция Республики Татарстан начинается словами: «Настоящая конституция, выражая волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа».

Другое изменение, которое предлагает внести в преамбулу Затулин, касается соотечественников. По мнению депутата, после слов «будущими поколениями» необходимо добавить абзац: «сохраняя и упрочивая связи Российской Федерации с соотечественникам, проживающими за рубежом. Поддерживая и защищая их культурную самобытность».

Прием поправок в Конституцию РФ, предложения по которым готовит специально созданная рабочая группа, будет проходить до 2 марта 2020 года. При этом на данный момент нет ясности, может ли рабочая группа предлагать поправки в преамбулу. По словам Затулина, председатель Конституционного суда РФ относится к этому отрицательно.