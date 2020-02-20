Боевики объявили о начале контрнаступления в Идлибе

Дамаск, 20 февраля. Протурецкие боевики из террористических организаций объявили о контрнаступлении на позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб.

В официальном заявлении террористических группировок говорится о начале операции в районе села Нейраб в окрестностях города Серакиб в Идлибе.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что одновременно с переброской протурецких группировок к линии разграничения операцию проводят турецкие военные. В четверг Турция нанесла артиллерийские удары по позициям САА в районе Серакиба. Поддубный опроверг сообщения турецких СМИ о том, что про-турецкие боевики взяли под свой контроль село Нейраб возле Серакиба.