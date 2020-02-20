Украинские силовики стянули БТР к бунтующему из-за коронавируса поселку

Киев, 20 февраля. Украинские силовики стянули дополнительные силы и бронетранспортеры к поселку городского типа Новые Санжары (Полтавская область), жители которого устроили бунт из-за эвакуации сограждан из Китая.

В среду на Украину вернулся самолет, который привез из Китая украинцев и иностранных граждан. Эвакуация связана со вспышкой смертельного коронавируса, которая ранее произошла в китайском городе Ухань и в провинции Хубэй.

Местные жители заявили, что не пустят потенциально зараженных соотечественников в местный санаторий «Новые Санжары» (принадлежит Нацгвардии) и перекрыли дорогу. К утру поселок оказался фактически в блокаде. Полиция начала задерживать смутьянов, в результате чего вспыхнули беспорядки. Правоохранительные органы направили на место происшествия бронетехнику и подкрепление. В настоящее время силовики убирают блокирующие движение машины с дороги.

На место также прибыл губернатор Полтавской области Олег Синегубов, который попытался успокоить толпу.

«Зачем давят БТРами, танками? У нас что, Донбасс тут?» — возмущаются местные жители.

«Если будет взаимопонимание с обеих сторон, никто никого давить не будет», — пообещал чиновник.

Синегубов обратил внимание на то, что ни у кого из эвакуируемых украинцев не было зафиксировано никаких симптомов. Каждого проверили врачи — как украинские, так и китайские. При этом он подчеркнул, что среди возвращающихся людей есть дети.

Как сообщает «Газета.ру», сограждан также попытался увещевать президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что попытки не пустить своих соотечественников демонстрируют далеко не лучшую часть украинского национального характера.

Отметим, что бунты из-за коронавируса происходят и в Тернопольской области Украины. Местные жители начали возводить баррикады, когда узнали, что вернувшихся из Китая украинцев планируется разместить в тернопольском санатории «Медоборы».

Добавим, что распространению паники способствовало решение Киева засекретить список санаториев, где предполагается организовать размещения вернувшихся из Китая. В конечном итоге жители Украины все равно узнали, о каких учреждениях идет речь, но уже через СМИ.