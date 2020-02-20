Собчак поиронизировала над решением Шнурова стать политиком

Москва, 20 февраля. Телеведущая Ксения Собчак объяснила завистью «едкие» слова музыканта Сергея Шнурова в ее адрес, высказанные во время ее политической деятельности.

Собчак отреагировала на вступление лидера группировки «Ленинград» в Партию роста. По ее мнению, насмешки 46-летнего музыканты по поводу политических амбиций связаны лишь с тем, что Шнур сам хотел оказаться в политике.

«Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и «едких» строк. Зато теперь Сергей может стать целым кандидатом в ... депутаты от Партии роста... Ну что тут скажешь? Все оказалось так банально, а я в Сергее всегда ценила именно оригинальность», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Журналистка иронично пожелала «удачи молодому политику» в новой для него сфере.

Руководитель фракции Партия роста в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева сообщила, что Шнуров был включен в состав партии, напомнили «Известия».

Ранее писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал сообщение о вступлении лидера «Ленинграда» в Партию роста. По мнению Пучкова, планы Шнура выглядят интересными и разумными. Писатель рассчитывает, что певец «сможет что-то хорошее сделать».