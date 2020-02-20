ЛНР рассчиталась с Киевом за воду тоннами мелочи

Луганск, 20 февраля. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) заплатили Киеву за водоснабжение, отправив 58 тонн мелочи. Об этом сообщает украинское интернет-издание LB.ua.

«Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки вручную», — рассказал замдиректора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

Он предположил, таким образом плательщики из ЛНР решили поглумиться над украинскими снабженцами.

По словам Лысенко, взаиморасчеты всегда осуществлялись наличными, но прежде представители республики предоставляли необходимую сумму бумажными купюрами.

Позднее представитель водоканала рассказал порталу LIGA.net, что на самом деле деньги были переданы купюрами, а не монетами, как было сообщено ранее.

Он объяснил, что в этот раз представители республики предоставили мелкие купюры номиналом в две и пять гривен, а не крупные по 100 и 200.

Вопрос водоснабжения между Киевом и Донбассом обострился несколько лет назад на фоне гражданской войны на Украине. Донецкая и Луганская народные республики после государственного переворота в украинской столице заявили о независимости, в ответ киевские власти начали против них военную кампанию.

Киев неоднократно ограничивал подачу воды в ряд населенных пунктов ЛНР, и местным специалистам, чтобы избежать серьезных перебоев, приходилось организовывать подачу воды непосредственно из городских источников.

В марте прошлого года Киев прочил Донбассу полное отключение водоснабжения.