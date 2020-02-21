Черная дыра ИГИЛ*: Пентагон не может отчитаться за траты на борьбу с терроризмом в Ираке и Сирии

13 декабря Главный инспектор Министерства обороны США опубликовал доклад «Аудит прозрачности трат на подготовку и вооружение Сирии в рамках борьбы с ИГИЛ»1.

В документе дается оценка статьям расходов Пентагона на подготовку и оснащение отрядов «Сирийских Демократических Сил» в Восточной Сирии, а также программе по обучению незаконных вооружённых формирований, действующих в зоне Эт-Танф в 55-километровой зоне безопасности на юге сирийской провинции Хомс, — например, «Магавир ас-Саура».

Заявленная стратегия американского руководства в борьбе с ИГИЛ заключается в делегировании Пентагону полномочий по уничтожению группировки. Достигается это путём тесной работы с отрядами «проверенной сирийской оппозиции» (ПСО, Vetted Syrian Opposition) в Сирии и правительством Ирака для достижения ключевых показателей подготовки правоохранительных структур и обеспечения долгосрочной стабильности в регионе.

В документе указывается, что в декабре 2018 года Министерство обороны США начало планировать безопасный и профессиональный выход личного состава американского контингента в Международной антитеррористической коалиции из Сирии, продолжая, при этом, борьбу с ИГИЛ.

С наступлением 2020 финансового года Минобороны США затребовало 300 миллионов долларов, в том числе 173.2 миллиона на оружие, боеприпасы, технику и другое специальное оборудование для «окончательной победы» над ИГИЛ. Взаимоотношения между США и ПСО прямо базируются на способности поставлять вооружение, военную и специальную технику.

В 2017 и 2018 годах Конгресс одобрил выделение 930 миллионов долларов в рамках поддержки ПСО. Из них 715.8 миллионов долларов было потрачено на вооружение, военную и специальную технику для отрядов «Выпестованной сирийской оппозиции». Оборудование было доставлено на базу хранения в Кувейт, где оно было каталогизировано и перемещено на «более близкие к Сирии склады». В дальнейшем силы Коалиции в рамках тесного взаимодействия с отрядами ПСО определяли приоритетные направления совместной работы и, исходя из них, происходило выделение указанных ВВСТ. После передачи оборудования проамериканским отрядам, они снимались с баланса Министерства обороны США.

Однако в ходе аудита было выяснено, что не существовало централизованной базы данных выделения техники проамериканским отрядам — на каждом складе были свои списки, написанные чуть ли не от руки, не в полном объёме вёлся учёт приходов и расходов, отсутствуют данные на поставленные в 2017 и 2018 годах ВВСТ общей стоимостью 715.8 миллионов долларов (из обязательных отчётных документов в наличии лишь половина). Как показали данные проверки, личный состав Коалиции допустил к процессу выделения ВВСТ «различных лиц», участвующих в совместных операциях.

Дальше — больше.

Основная база хранения в Кувейте была переполнена из-за неорганизованной системы распределения материальных средств и запасов по базам хранения в соседних странах. Из-за этого часть поставленных ВВСТ приходилось хранить в металлических контейнерах на открытом воздухе, что, вполне предсказуемо, вылилось в порчу оборудования от влажности и перепадов температуры. В частности, в докладе говорится о выводе из строя гранатомётов и ручных пулемётов. Причина достаточно прозаична: база в Кувейте должна была стать временным транзитным хранилищем, откуда централизованно поступающие материальные средства должны были распределяться в «место хранения №1» и «место хранения №2» (вполне вероятно, что речь идёт об Ираке и, возможно, Иордании).

В плане на 2020 финансовый год значится 173 млн долларов на обучение и оснащение (на 59 млн больше, чем в 2019). Как отмечает Главный инспектор Минобороны США, ввиду отсутствия отчётной документации, невозможно установить реальную потребность ПСО в заказанном оборудовании и технике. Кроме того, отсутствие условий хранения увеличивает риски хищения и утраты ВВСТ.

Рекомендации Главного инспектора Минобороны следующие: нужно больше бюрократии, нужно организовать систему хранения и доставки и исправить недочёты.

Однако при более детальном рассмотрении других документов, становится ясно, что такая ситуация повторяется из года в год.

Например, в мае 2017 года абсолютно такие же рекомендации давал Офис контроля и учёта правительства США в докладе «Министерство обороны должно улучшить прозрачность и отчетность поставок вооружения правоохранительным структурам Ирака», а тогда речь шла о 2 миллиардах долларов.

14 февраля 2019 года Главный инспектор Минобороны США выпустил доклад «Оснащение иракских погранвойск». В докладе говорится о завышении потребностей, списании ещё исправного оборудования, а также поставках ВВСТ подразделениям, уличённым в нарушении прав человека. Причина та же самое: безответственное отношение Коалиции к ведению отчётной документации, несоблюдение инструкций и руководящих документации. Более того, в Коалиции не смогли предоставить подтверждение тому, что иракские погранвойска получили оборудование, необходимое для борьбы с ИГИЛ.

Во всех случаях рекомендации одинаковы: руководству Коалиции необходимо «обновить основополагающие инструкции». Однако доклады, по большому счёту, действительно носят исключительно рекомендательный характер и ни к чему не обязывают, тогда как правительство США продолжает вливать деньги в программу «подготовки и вооружение проверенной сирийской оппозиции и иракских правоохранительных структур в рамках борьбы с ИГИЛ».

Суммарно на одну только Сирию планируется потратить до 300 млн долларов в 2020 году: это на 50 миллионов больше, чем в 2019 финансовом году. А ведь в Сирии, как заявлял президент США Дональд Трамп, произошло сокращение контингента, остался только персонал, необходимый для охраны нефтяных месторождений.

Вышеупомянутые доклады и проведённый аудит подчёркивают главную особенность ближневосточной военной политики США: главное — это не эффективность борьбы с терроризмом, а количество потраченных в процессе зелёных бумажек. Непрекращающиеся поставки вооружения, военной и специальной техники, часть из которой просто гниёт на складе, нагружает заказами военно-промышленный комплекс США (а это ещё без учёта трат на нанесение авиаударов и расход боеприпасов в ходе операций против ИГИЛ).

Ну а о том, что к процессу распределения причастны «третьи лица» из числа местного контингента, промышляющего, в том числе, контрабандой и торговлей оружием, в докладе сказано прямо.

Только когда и кого это волновало?

Nummus nummum parit (Деньги рождают деньги).

1 Организация запрещена на территории РФ.