МИД РФ озабочен столкновениями на линии соприкосновения в Донбассе

Москва, 20 февраля. Москва глубоко озабочена сообщениями о боестолкновениях у линии соприкосновения в Донбассе, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы глубоко озабочены сообщениями о боестолкновениях на линии соприкосновения в Донбассе», ― заявила Захарова.

По данным представителей Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, во вторник, 18 февраля, резкое обострение обстановки произошло в населенном пункте Золотое недалеко от района разведения. Украинские силовики открыли огонь из минометных систем. Силы Народной милиции ЛНР отбили это наступление.

«Мы рассчитываем, что этот инцидент будет рассмотрен на очередном заседании контактной группы в Минске 26 февраля», — добавила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что провокация произошла перед заседанием Совета Безопасности ООН, которое было посвящено пятой годовщине подписания Минских соглашений.

В ЛНР сообщили, что передали Киеву тело военнослужащего ВСУ, который погиб 18 февраля при попытке проникнуть на территорию республики в составе украинской диверсионно-разведывательной группы.