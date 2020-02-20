Москалькова попросит правительство не отключать услуги ЖКХ за долги всем без разбора

Уполномоченный по правам человека в РФ порекомендует правительству дифференцированно подходить к должникам по услугам ЖКХ. В разговоре с корреспондентом ФАН Татьяна Москалькова заявила, что стоит различать тяжелые жизненные ситуации и случаи, когда люди игнорируют оплату коммунальных услуг.

«Эта проблема существует: людей за неуплаты отключают от возможности пользоваться горячей водой, канализацией и так далее, — признала Москалькова. — Но нужно подходить к этому дифференцированно: смотреть, что это за люди, какова причина их задолженности, почему им не дали субсидию на ее погашение».

Возможно, стоит рассмотреть возможность рассрочки или помощи из специальных фондов по оплате услуг ЖКХ льготным категориям инвалидов, малоимущих семей, вынужденно безработных, считает российский обмудсмен.

«Нельзя приравнивать таких людей к тем успешным людям, которые просто проигнорировали свои обязанности оплачивать коммунальные услуги», — сказала Татьяна Москалькова.

На круглом столе по вопросам защиты прав граждан в сфере ЖКХ, который прошел 20 февраля в Москве, Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина рассказала, что у людей есть большие задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями, и все жалобы на отключение услуг проверяются.

«Только в одном случае мы обнаружили, что компания незаконно отключила электричество, потому что человек не платил за капремонт, — рассказала Ларина. — Но во всех остальных случаях услуги отключали по закону».

По мнению тульского омбудсмена, коммунальные услуги отключаются на законных основаниях, но в некоторых случаях это касается людей из особо уязвимых групп населения (инвалидов, многодетных) и нарушает их права.

«Это происходит во многих регионах, — считает Татьяна Ларина. — Обидно, когда коммунальные услуги отключают из-за сумм в 2000-3000 рублей. Кроме того, организации не принимают во внимание последствия таких отключений. Я считаю, надо предусмотреть особые условия или особый порядок для приостановления подачи коммунальных ресурсов уязвимым группам населения».

Член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Андрей Бабушкин рассказал, что в Москве появилась новая категория бездомных: люди, которые живут на вокзале, потому что в их квартире в буквальном смысле «стоит заглушка на унитазе».

«У нас есть уже пять таких случаев, — рассказал Бабушкин. — Если это малообеспеченная семья, то она не должна быть объектом репрессий ресурсоснабжающих организаций».

Отключение услуг ЖКХ за долги оказывается особенно критичным в зимний период. Год назад в Рязанской области в своем доме насмерть замерзла участница афганской войны: коммунальщики без предупреждения отключили за неуплату газ и оставили пожилых людей без отопления. В декабре прошлого года без света и тепла осталась семья с маленькими детьми в Пермском крае. За 2019 год только в Омской области, например, отключили за неуплату газ трем тысячам абонентов.

В одной из школ райцентра Усть-Абакан два дня назад отключили свет за долги перед энергетиками.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает подобные проблемы в случае с московскими должниками преувеличенными.

«Если все делается по закону, то вас обязаны дважды предупредить о долге, — напоминает она. — За это время вы можете или найти деньги, или обратиться за субсидией, или подумать о сдаче квартиры и переехать в Подмосковье, в конце концов. Но во множестве случаев люди просто ничего не делают. Не говоря уже о тех обеспеченных владельцах, которые владеют несколькими квартирами и не платят за ЖКХ».

Добавим, что Госдума в ближайшее время может рассмотреть в первом чтении законопроект, который запретит отключать за долги холодную воду, канализацию, отопление и газ, если он используется для отопления. Правовое управление нижней палаты российского парламента дало положительное заключение на эту инициативу.