«Гоблин» Пучков напомнил Макаревичу, кто воспитал торжествующую «серость и бездарность»

Писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков резко ответил на очередные антироссийские заявления известного музыканта Андрея Макаревича, который в интервью немецкому изданию посетовал, что в России якобы торжествует «агрессивная бездарность и серость».

«Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, телевидение превращается в помойку, что агрессивная бездарность и серость местами торжествуют», — приводит «Deutsche Welle на русском» в своем Twitter фрагмент видеоинтервью Макаревича.

Андрей Макаревич рассказал о том, что его раздражает в российской действительности. Коротко и емко pic.twitter.com/r4sZrr72zi — DW на русском (@dw_russian) February 19, 2020

Комментируя заявление Макаревича Федеральному агентству новостей, Дмитрий Пучков отметил, что все претензии музыкант должен предъявлять в первую очередь самому себе.

«Как его там по батюшке? — Андрей Вадимович? — Так вот: Андрей Вадимович очень долго работал на нашем телевидении. Так что «торжество серости и бездарности» и другие безобразия — это плоды его трудов. Это он воспитывал поколения детей своими песнями, и вот результат — можно «поздравить». Это он ездил петь песни к нацистам на Украину — тоже очень «хорошо» получилось. Поэтому — какие претензии?! Пусть сам себя спрашивает, как он такое учудил», — подчеркнул Дмитрий Пучков.

Собеседник ФАН объяснил, что никогда не являлся поклонником главного проекта Андрея Макаревича — творчества группы «Машина времени».

«Мне эта группа никогда не нравилась, — отметил «Гоблин» Пучков. — Мы при советской власти слушали англоязычную музыку, а русское — «Машина времени» и прочее — это был узенький круг тех, кому это было интересно. Лично мне — нет, никогда не интересовало. Я не к тому, что у него песни плохие, просто для меня это все как-то никак».

Недавно Андрей Макаревич вместе с другими деятелями искусства выступил в поддержку осужденных фигурантов запрещенной в РФ террористической организации «Сеть», приговоренных за тяжкие преступления к заключению в колонии строгого режима на сроки от шести до 18 лет.

Ранее бессменный лидер группы «Машина времени» неоднократно позволял себе антироссийские высказывания, касающиеся политики России, а также Крыма и Украины. Музыкант ездил с гастролями на Украину, где выступал в том числе перед украинскими военными, участвовавшими в операции Киева против республик Донбасса.

В прошлом Андрей Макаревич в течение многих лет вел несколько программ на ТВ: «Смак», «Абажур» и другие.

Ранее на заявления Макаревича ответила певица и общественный деятель Юлия Чичерина.